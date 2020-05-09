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Собянин дистанционно пообщался с московскими ветеранами 

Москва24 и ещё 28 1 час назад
Собянин дистанционно пообщался с ветеранами
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин дистанционно пообщался со столичными ветеранами Великой Отечественной войны и поздравил их с 75-летием Победы, передает Агентство "Москва".
"Поздравляю вас с праздником, с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Желаю вам здоровья, доброго настроения, бодрости духа", — сказал мэр.
Председатель московской городской организации Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Владимир Долгих сообщил, что в честь праздника была организована видеоконференция с ветеранами, руководителями крупных советов. По его словам, сейчас у всех боевое настроение.
Собянин призвал ветеранов беречь свое здоровье в условиях пандемии.
"Враг, который сегодня пришел к нам, конечно, никакого сравнения нет с теми трудностями, которые вы испытали, но тем не менее, это опасный враг, и только вместе, совместными усилиями мы его победим, и самое главное — сохранить здоровье людей старшего поколения", — подчеркнул он.
Долгих поблагодарил главу города за работу, направленную на борьбу с коронавирусной инфекцией.
Мэр добавил, что по просьбе ветеранов была проведена акция-возложение цветов к памятным местам с участием волонтеров. "Памятник Жукову, докладываю вам, полностью отреставрирован и находится в хорошем состоянии", — уточнил он.
Председатель Московского комитета ветеранов войны Иван Слухай отметил, что члены комитета выполняют рекомендации для граждан в связи с распространением коронавируса. Собянин заверил, что парад Победы в столице состоится и будет проведен достойным образом.
"Я надеюсь, что мы еще вместе с вами поучаствуем в параде, который обязательно состоится, когда мы победим эту пандемию, которая пришла к нам из-за рубежа. Мы вместе еще поднимем по чарке. Я думаю, что будет время отпраздновать достойным образом 75-летие Победы. Сегодня самое главное — это ваше здоровье, это теплота ваших близких, внимание к нашим ветеранам", — заключил он.
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Комментарии
Новости Москвы , Другое , Владимир Долгих , Иван Слухай , Сергей Собянин , МВД , АГН "Москва"
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