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Москва присоединилась к акции «Бессмертный полк» 

Вечерняя Москва и ещё 1 55 минут назад
Москва присоединилась к акции «Бессмертный полк»
Фото: Вечерняя Москва
Столица присоединилась к всероссийской акции памяти «Бессмертный полк», которая в этом году пройдет в виде онлайн-шествия. Об этом рассказали в пресс-службе акции.
Первым городом, в котором началось шествие, стал Петропавловск-Камчатский — там акция стартовала в 11 утра по местному времени (2:00 по московскому времени). По задумке организаторов, ветераны войны пройдут по Красной площади в виртуальном строю.
По данным на 10:30 утра участниками «Бессмертного полка» стали более 2,7 миллиона человек. Все желающие смогут подать заявки до 15:00 по московскому времени.
— Сколько всего будет идти шествие, пока сказать не можем, заявки продолжают поступать. Сейчас наплыв звонков на горячую линию акции и на сайт больше, чем в предыдущие дни, мы ожидаем резкий скачок заявок на участие, — цитирует пресс-службу Интерфакс.
Трансляция шествия доступна на его сайте, на портале международного «Бессмертного полка», а также на платформах в социальных сетях. Кроме того, в формате прямых включений акцию покажут ряд телеканалов.
Ожидается, что шествие из-за большого количества заявок будет длиться несколько дней. В виртуальном строю пройдут около 150 тысяч участников войны. По оценкам организаторов, шествие «Бессмертного полка» в этом году может длиться около 20 дней.
Напомним, ранее стало известно, что в столице трансляция шествия будет проходить на медиафасадах, также увидеть его можно будет в поездах столичного метрополитена.
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Новости Москвы , Общество , Интерфакс , Петропавловск-Камчатский
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