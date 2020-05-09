Москва присоединилась к акции «Бессмертный полк» 

Столица присоединилась к всероссийской акции памяти «Бессмертный полк», которая в этом году пройдет в виде онлайн-шествия. Об этом рассказали в пресс-службе акции.

Первым городом, в котором началось шествие, стал Петропавловск-Камчатский — там акция стартовала в 11 утра по местному времени (2:00 по московскому времени). По задумке организаторов, ветераны войны пройдут по Красной площади в виртуальном строю.

По данным на 10:30 утра участниками «Бессмертного полка» стали более 2,7 миллиона человек. Все желающие смогут подать заявки до 15:00 по московскому времени.

— Сколько всего будет идти шествие, пока сказать не можем, заявки продолжают поступать. Сейчас наплыв звонков на горячую линию акции и на сайт больше, чем в предыдущие дни, мы ожидаем резкий скачок заявок на участие, — цитирует пресс-службу Интерфакс.

Трансляция шествия доступна на его сайте, на портале международного «Бессмертного полка», а также на платформах в социальных сетях. Кроме того, в формате прямых включений акцию покажут ряд телеканалов.

Ожидается, что шествие из-за большого количества заявок будет длиться несколько дней. В виртуальном строю пройдут около 150 тысяч участников войны. По оценкам организаторов, шествие «Бессмертного полка» в этом году может длиться около 20 дней.

Напомним, ранее стало известно, что в столице трансляция шествия будет проходить на медиафасадах, также увидеть его можно будет в поездах столичного метрополитена.