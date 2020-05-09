Авиапарад в честь Дня Победы прошел в Москве 

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Военная авиация провела воздушный парад над Красной площадью в столице в честь празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает Nation News.

«Трансляция традиционного пролета военной авиации доступна в эфирах федеральных каналов, а также на YouTube. Самолеты, истребители и вертолеты пролетят во многих российских городах в честь 75-летия Великой Победы», — говорится в сообщении.

Воздушная часть парада стала одним из немногих мероприятий в честь юбилея Победы, которые проходят прямо в торжественную дату.

Из-за ситуации с коронавирусом в стране большинство мероприятий в честь 9 Мая перенесены.