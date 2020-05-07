Коронавирус атаковал москвичей младше 45 лет 

Около 45 процентов москвичей, у которых коронавирус подтвердился за последние сутки, младше 45 лет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

За последние сутки в городе выявили 6703 новых случая коронавируса. За все время в Москве зарегистрировали 92 676 пациентов, 9227 из них выздоровели, 905 скончались.

По подсчетам врачей, 37,9 процента новых пациентов — люди в возрасте от 18 до 45 лет, еще 6,8 процента — дети. Около 36,5 процента прироста составляют люди от 46 до 65 лет, 11,8 процента — от 66 до 79 лет, семь процентов — старше 80 лет.

Как сообщал «Рамблер», заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, что за последние сутки число выписанных из коронавирусных больниц пациентов впервые превысило количество госпитализаций.

По данным Раковой, за последние 24 часа больницы покинули 2025 человек, а госпитализированы были 1712 пациентов.