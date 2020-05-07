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Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 12 мая ношение масок и перчаток в общественном транспорте столицы станет обязательным. Об этом сообщает ТАСС.

Собянин уточнил, что система цифровых пропусков в городе сохранится и после введения масочного режима.

РИА Новости уточняет , что мэр призвал граждан воздержаться от планового посещения больниц. По словам Собянина, результаты скрининговых исследований показывают, что коронавирус есть у 2-2,5 процента населения Москвы, — это около 300 тысяч человек.

«Наша задача — максимально выявить этих людей», — отметил он.

Мэр уточнил, что по выявляемости Москва уже обогнала Нью-Йорк.

Как писал «Рамблер», за последние сутки в Москве выявлено 6703 человека с коронавирусом. За все время в городе зарегистрировали 92 676 таких пациентов, 9277 из них выздоровели, 905 умерли.