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В Москве введут масочный режим и сохранят пропуска 

Мария Иванова и ещё 2 12 часов назад
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 12 мая ношение масок и перчаток в общественном транспорте столицы станет обязательным. Об этом сообщает ТАСС.
Собянин уточнил, что система цифровых пропусков в городе сохранится и после введения масочного режима.
РИА Новости уточняет, что мэр призвал граждан воздержаться от планового посещения больниц. По словам Собянина, результаты скрининговых исследований показывают, что коронавирус есть у 2-2,5 процента населения Москвы, — это около 300 тысяч человек.
«Наша задача — максимально выявить этих людей», — отметил он.
Мэр уточнил, что по выявляемости Москва уже обогнала Нью-Йорк.
Как писал «Рамблер», за последние сутки в Москве выявлено 6703 человека с коронавирусом. За все время в городе зарегистрировали 92 676 таких пациентов, 9277 из них выздоровели, 905 умерли.
Новости Москвы , Видео , Сергей Собянин , РИА Новости
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