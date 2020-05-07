По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в столице коронавирусом больны около 300 тысяч человек. Об этом пишет ТАСС.

Как сообщал «Рамблер», за последние сутки в Москве было выявлено 6703 человека с коронавирусом. За все время в столице зарегистрировали 92 676 случаев заражения COVID-19.

В свою очередь Сергей Собянин заявил, что «реально больных в городе еще больше».

«По скрининговым исследованиям, их в районе 2-2,5% от всего населения Москвы, в пересчете на цифры это около 300 тысяч», — пояснил он эфире телеканала «Россия-24».

При этом столичный градоначальник подчеркнул, что за последние две недели число госпитализаций с коронавирусом в Москве не увеличилось.