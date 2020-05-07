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«Около 300 тысяч»: Собянин о реальном числе больных COVID-19 в Москве 

Алиса Селезнёва 12 часов назад
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в столице коронавирусом больны около 300 тысяч человек. Об этом пишет ТАСС.
Как сообщал «Рамблер», за последние сутки в Москве было выявлено 6703 человека с коронавирусом. За все время в столице зарегистрировали 92 676 случаев заражения COVID-19.
В свою очередь Сергей Собянин заявил, что «реально больных в городе еще больше».
«По скрининговым исследованиям, их в районе 2-2,5% от всего населения Москвы, в пересчете на цифры это около 300 тысяч», — пояснил он эфире телеканала «Россия-24».
При этом столичный градоначальник подчеркнул, что за последние две недели число госпитализаций с коронавирусом в Москве не увеличилось.
«Более того, сегодня количество госпитализированных и тех, кто выписан, показывает положительную динамику. Выписалось больше, чем было госпитализировано. И это самый главный результат нашей работы», — подчеркнул мэр.
Новости Москвы , Видео , Сергей Собянин , ИТАР-ТАСС
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