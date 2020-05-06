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Собянин: Количество патрулей на улицах увеличилось в разы для пресечения преступности среди мигрантов 

Агентство «Москва» и ещё 2 6 мая 2020
Власти Москвы в несколько раз увеличили количество уличных патрулей в целях пресечения преступности из-за временной безработицы мигрантов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью Первому каналу, отвечая на вопрос журналиста о принятых в городе мерах безопасности из-за риска безработицы среди мигрантов.
«Мы в несколько раз увеличили количество патрулей на улице, привлекли силы Росгвардии, дополнительные силы полиции, чтобы они были на улицах, чтобы они мониторили ситуацию и пресекали любые виды преступности», — сказал Собянин.
Также одной из мер, направленных на пресечение преступности, мэр назвал возобновление работы строительных предприятий, в которых занято особенно много мигрантов.
«Первая мера — это раскрытие рабочих мест, чтобы люди работали, а не сидели. Особенно на стройках заняты достаточно много мигрантов, которые никуда не уехали из Москвы, находятся здесь. Их на родину не пускают, здесь работы нет, поэтому раскрытие работы промышленных предприятий и строек отчасти решает эту задачу», — пояснил он.
Мигранты в Москве самоизолировались в мусорке
Ранее Сергей Собянин объявил, что власти столицы приняли решение разрешить с 12 мая работу всех промышленных и строительных предприятий.
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Новости Москвы , Видео , Мигранты , безработица
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