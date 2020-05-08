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Более 20 тонн продуктов доставили социальные волонтеры пожилым москвичам на самоизоляции 

Агентство «Москва» и ещё 16 8 часов назад
Более 20 тонн продуктов доставили социальные волонтеры пожилым москвичам на самоизоляции
Фото: RT на русском
Свыше 18 тыс. заявок выполнили в столице социальные волонтеры во время режима повышенной готовности, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«С 26 марта москвичи старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями соблюдают в столице режим самоизоляции. С покупкой продуктов и доставкой лекарств им помогают, в том числе, социальные волонтеры. Они уже доставили уже более 20 тонн продуктов. Всего с момента начала работы волонтерского штаба центра «Моя карьера» 1,2 тыс. добровольцев выполнили более 18 тысяч заявок. 5,5 тысячи из них — доставка продуктов питания и товаров первой необходимости», — говорится в сообщении.
Как отмечается, за один раз социальный волонтер приносит не более 4 кг продуктов. В основном запросы стандартные: молоко, хлеб, картофель, творог, мясо, яблоки. При этом часто пожилые люди при формировании запроса сообщают, что собираются готовить. Например, просят купить продукты для борща или для пирогов с капустой.
Получить помощь социальных волонтеров во время режима самоизоляции можно, обратившись по телефону горячей линии Москвы: +7 (495) 870-45-09 (ежедневно с 8:00 до 21:00). Социальные помощники и волонтеры помогут с покупкой и доставкой на дом лекарств, продуктов питания, товаров первой необходимости, выгулом домашних питомцев, доставкой в пределах Москвы и Московской области твердого топлива для жилого и садового дома без центрального отопления.
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Новости Москвы , Социальная защита населения в России
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