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Власти Москвы назвали причину отключения пропусков у священников 

РИА Новости 6 мая 2020
Отключение пропусков у священников объяснили
Фото: РИА Новости
Священники и сотрудники РПЦ должны были сами продлить рабочие пропуска, срок действия которых истек 5 мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.
Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация, что у многих священников и сотрудников Русской православной церкви в Москве с 4 мая не действуют цифровые пропуска.
"В соответствии с указом мэра Москвы № 52-УМ, рабочие цифровые пропуска, оформленные до 30 апреля включительно, действовали до 4 мая. Чтобы совершать поездки на работу с 5 по 11 мая, работники должны были самостоятельно продлить свой пропуск на портале nedoma.mos.ru. Срок действия пропусков, которые не были продлены, 5 мая истек. В этом случае для поездок работникам необходимо оформить новый цифровой пропуск", — сообщили в пресс-службе, отвечая на вопрос, почему у некоторых сотрудников РПЦ с 4 мая не работают пропуска.
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Новости Москвы , Продлить жизнь , РПЦ , Правительство Москвы , РИА Новости
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