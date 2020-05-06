Отключение пропусков у священников объяснили

Священники и сотрудники РПЦ должны были сами продлить рабочие пропуска, срок действия которых истек 5 мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация, что у многих священников и сотрудников Русской православной церкви в Москве с 4 мая не действуют цифровые пропуска.