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Москве предрекли массовый снос торговых центров 

Lenta.ru и ещё 5 6 мая 2020
Москве предрекли массовый снос торговых центров
Фото: АГН «Москва»
Крупные московские торговые центры (ТЦ) станут невыгодными для владельцев и будут снесены после пандемии коронавируса. Такое мнение высказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, передает РИА Новости.
Массовый снос торговых комплексов Кузнецов предрек в ходе состоявшейся 6 мая онлайн-конференции «Как изменятся города после пандемии?» Он заявил, что снести ТЦ и построить на их месте другие объекты не составит труда. По мнению архитектора, для здоровой городской среды больше подходят малые форматы торговли.
Ранее, в апреле, власти Москвы задумались о переоборудовании некоторых торговых объектов, в частности, ярмарочного комплекса «Москва» в районе Люблино и автоцентра «Москва» на Каширском шоссе, во временные больницы для зараженных коронавирусом. Первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов подтвердил, что крупнейшая московская выставочная площадка «Крокус Экспо» планирует развернуть 1,5 тысячи коек на своей территории для больных коронавирусом.
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Новости Москвы , Торговый центр , Сергей Кузнецов , Эмин Агаларов , Правительство Москвы , РИА Новости
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