Москве предрекли массовый снос торговых центров 

Крупные московские торговые центры (ТЦ) станут невыгодными для владельцев и будут снесены после пандемии коронавируса. Такое мнение высказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов , передает РИА Новости.

Массовый снос торговых комплексов Кузнецов предрек в ходе состоявшейся 6 мая онлайн-конференции «Как изменятся города после пандемии?» Он заявил, что снести ТЦ и построить на их месте другие объекты не составит труда. По мнению архитектора, для здоровой городской среды больше подходят малые форматы торговли.