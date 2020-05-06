На дорогах Москвы увеличилось число личных авто

На дорогах Москвы личных автомобилей в среду утром, 6 мая, стало на 110 тысяч больше по сравнению с понедельников на прошлой неделе. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале.

Так, отмечается снижение на 49% от общего числа личных авто по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом выросло на 110 тысяч число машин по сравнению с 27 апреля.

Кроме того, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение поездок на метро и наземном транспорте на 81%. Число поездок на пригородных электричках снизилось на 69%, на 55% снизилось число поездок на такси.