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На дорогах Москвы увеличилось число личных авто на 110 тысяч 

Газета.Ru 6 мая 2020
На дорогах Москвы увеличилось число личных авто
Фото: Газета.Ru
На дорогах Москвы личных автомобилей в среду утром, 6 мая, стало на 110 тысяч больше по сравнению с понедельников на прошлой неделе. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале.
Так, отмечается снижение на 49% от общего числа личных авто по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом выросло на 110 тысяч число машин по сравнению с 27 апреля.
Кроме того, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение поездок на метро и наземном транспорте на 81%. Число поездок на пригородных электричках снизилось на 69%, на 55% снизилось число поездок на такси.
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