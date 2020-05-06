Почти 8,5 тысячи москвичей вылечились от коронавируса 

Из московских больниц за последние сутки выписали еще 588 пациентов, излечившихся от коронавируса. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

Накануне больницы покинули 297 выздоровевших пациентов, за день до этого — 544 человека. По данным заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой, за все время выздоровели и выписались из столичных больниц 8458 пациентов.

Как сообщал «Рамблер», по данным на утро 5 мая, коронавирус в Москве выявили у 80 115 человек, 816 из них скончались. Прирост зараженных за прошлые сутки составил 5714 человек.