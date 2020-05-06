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В Москве выявили почти 86 тысяч зараженных коронавирусом 

Мария Иванова и ещё 74 6 мая 2020
В Москве выявили почти 86 тысяч зараженных коронавирусом
Фото: ТАСС
За последние сутки в Москве выявили 5858 человек с коронавирусом, за все время в столице зарегистрировали 85 973 таких пациентов, 76 649 из них составляют активные случаи. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.
Таким образом, по общему числу выявленных случаев коронавируса Москва опередила Китай, где за все время эпидемии зарегистрировали 83 968 зараженных (данные университета Джонса Хопкинса).
За все время наблюдения в Москве выздоровели 8458 пациентов, скончались 866. Для сравнения: в Китае умерли 4 190 зараженных.
Как писал «Рамблер», накануне прирост в Москве составил 5714 пациентов, за день до этого — 5795, еще днем ранее — 5948. Москва остается лидером по количеству выявленных пациентов с коронавирусом в России.
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Новости Москвы , COVID-19
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