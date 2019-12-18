Мосгордума приняла ежегодный отчет Собянина 

Московская городская дума заслушала и приняла ежегодный отчет Сергея Собянина о результатах деятельности правительства столицы. Соответствующее постановление приняли на заседании столичного парламента, передает Агентство "Москва".
"Предлагается принять решение: принять к сведению отчет мэра Москвы о результатах деятельности правительства Москвы, продолжить координацию действий МГД и правительства Москвы по решению вопросов, отмеченных в ежегодном отчете мэра Москвы о результатах деятельности правительства Москвы", — сказал председатель столичного парламента Алексей Шапошников.
27 депутатов проголосовали за принятие отчета, против — девять, воздержавшихся нет.