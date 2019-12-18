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Политика

Мосгордума приняла ежегодный отчет Собянина 

Москва24
1 час назад
Мосгордума приняла ежегодный отчет Собянина
Фото: скриншот трансляции duma.mos.ru
Московская городская дума заслушала и приняла ежегодный отчет Сергея Собянина о результатах деятельности правительства столицы. Соответствующее постановление приняли на заседании столичного парламента, передает Агентство "Москва".
"Предлагается принять решение: принять к сведению отчет мэра Москвы о результатах деятельности правительства Москвы, продолжить координацию действий МГД и правительства Москвы по решению вопросов, отмеченных в ежегодном отчете мэра Москвы о результатах деятельности правительства Москвы", — сказал председатель столичного парламента Алексей Шапошников.
27 депутатов проголосовали за принятие отчета, против — девять, воздержавшихся нет.
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Новости Москвы , Алексей Шапошников , Сергей Собянин , Мосгордума , Правительство Москвы , АГН "Москва"
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