Загруженность дорог оценивается в пять баллов

Загруженность дорог Москвы оценивается в пять баллов

Загруженность столичных дорог оценивается в пять баллов, согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки».

По его информации, затруднения в движении наблюдаются на Ленинградском, Пятницком, Новорижском, Рублево-Успенском, Можайском, Минском, Боровском, Киевском, Варшавском, Симферопольском, Каширском, Носовихинском, Щелковском, Ярославском и Осташковском шоссе, шоссе Энтузиастов, трассах М4 «Дон», А105, Октябрьском проспекте.

На МКАД автомобильные заторы образовались в районах Ховрино, Северное и Южное Тушино, Чертаново Южное, Бирюлево Западное и Восточное, Орехово-Борисово Южное, Зябликово, Капотня, Ярославский, Лосиноостровский.

В пределах МКАД зафиксированы затруднения в движении на Ленинградском, Волоколамском, Строгинском, Рублевском и Можайском шоссе, ул. Свободы, Молодогвардейская, Ярцевская, на Кутузовском, Ленинском, Университетском, Ломоносовском и Севастопольском проспектах, проспекте Вернадского, 60-летия Октября, Андропова, ул. Профсоюзная, Островитянова, Люблинская, Волгоградском и Рязанском проспектах, шоссе Энтузиастов в районе пересечения с Северо-Восточной хордой, в районе станции метро «Семеновская», на Щелковском, Ярославском, Алтуфьевском и Дмитровском шоссе, ул. Большая Черкизовская, Краснобогатырская, Большая Академическая, Руставели, Яблочкова, Бутырская, на проспекте Мира.

Движение на Третьем транспортном кольце затруднено в районах Марьина Роща, Беговой. На Садовом кольце отмечаются затруднения в движении в районах Мещанский, Тверской, Якиманка и Таганский.

В центре Москвы основные затруднения в движении транспорта зафиксированы на Серебрянической и Котельнической набережных, ул. Балчуг, Серафимовича, Большая Никитская, на Никитском и Яузском бульварах, Лубянской площади.

По прогнозам сервиса, к 9:00 загруженность дорог составит шесть баллов.