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Объяснено массовое исчезновение валидаторов из московских автобусов 

Мослента 2 часа назад
Массовое исчезновение валидаторов из автобусов объяснили
Фото: Мослента
ГУП «Мосгортранс» объяснил массовое исчезновение валидаторов из московских автобусов необходимостью обновить их программное обеспечение. Об этом во вторник, 17 декабря, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
«Сейчас на некоторых (это менее пяти процентов от общего числа) автобусах валидатор может временно отсутствовать у одной из дверей — это значит, что оборудование на обслуживании», — отметили в «Мосгортрансе».
Там пояснили, что подобные меры необходимы, чтобы увеличить число устройств, принимающих оплату банковскими картами и смартфонами с функцией бесконтактных платежей. В компании также заверили, что уже в начале 2020 года валидаторы снова появятся у всех дверей на всех маршрутах общественного транспорта.
Таким образом в «Мосгортрансе» отреагировали на появление в соцсетях жалоб на отсутствие валидаторов в столичных автобусах. Горожане отмечали, что на ряде маршрутов работающие устройства можно было найти только у одной из дверей, остальные же были демонтированы. В результате оплатить проезд, особенно в часы пик, было сложно.
С сентября 2018 года во всем наземном общественном транспорте Москвы действует бестурникетный режим. Оплатить проезд можно, приложив билет к одному из валидаторов, которые расположены возле каждой двери транспортного средства.
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Теги:
Новости Москвы , ИТАР-ТАСС
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