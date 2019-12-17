Массовое исчезновение валидаторов из автобусов объяснили

Объяснено массовое исчезновение валидаторов из московских автобусов

ГУП «Мосгортранс» объяснил массовое исчезновение валидаторов из московских автобусов необходимостью обновить их программное обеспечение. Об этом во вторник, 17 декабря, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

«Сейчас на некоторых (это менее пяти процентов от общего числа) автобусах валидатор может временно отсутствовать у одной из дверей — это значит, что оборудование на обслуживании», — отметили в «Мосгортрансе».

Там пояснили, что подобные меры необходимы, чтобы увеличить число устройств, принимающих оплату банковскими картами и смартфонами с функцией бесконтактных платежей. В компании также заверили, что уже в начале 2020 года валидаторы снова появятся у всех дверей на всех маршрутах общественного транспорта.

Таким образом в «Мосгортрансе» отреагировали на появление в соцсетях жалоб на отсутствие валидаторов в столичных автобусах. Горожане отмечали, что на ряде маршрутов работающие устройства можно было найти только у одной из дверей, остальные же были демонтированы. В результате оплатить проезд, особенно в часы пик, было сложно.

С сентября 2018 года во всем наземном общественном транспорте Москвы действует бестурникетный режим. Оплатить проезд можно, приложив билет к одному из валидаторов, которые расположены возле каждой двери транспортного средства.

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