Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Неконституционно: Зеленскому отказали в полномочиях
Неконституционно: Зеленскому отказали в полномочиях
Украина
Малоимущих россиян сравнили с уголовниками
Малоимущих россиян сравнили с уголовниками
Политика
РФ парировала жесткие нападки ООН по Украине
РФ парировала жесткие нападки ООН по Украине
Политика
Следующая за США: Британия обвинит РФ
Следующая за США: Британия обвинит РФ
Европа

Ошибочно начисленные на «Тройки» суммы станут новогодним подарком 

Мир24 1 час назад
Москвичам сделали новогодний подарок
Фото: «Мир 24» / Елизавета Шагалова
В московском Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры прокомментировали ошибочные начисления на карты «Тройка» некоторым пассажирам. Эти внезапные пополнения назвали новогодним чудом, сообщает АГН «Москва».
Представители департамента сообщили, что те везунчики, которые обнаружили неожиданное пополнение баланса на своей карте, могут считать это подарком от Центральной пригородной пассажирской компании.
Столичный Дептранс уже попросил коллег из ЦППК не блокировать такие «Тройки». В ведомстве пояснили, что хотят сохранить у пассажиров веру в новогодние чудеса.
Напомним, единичные случаи ошибочного пополнения карт «Тройка» были зафиксированы после оплаты проезда на станциях МЦД. Суммы пополнения достигали 20 тысяч рублей.
Видео дня. Первая свадьба трансгендеров в Казани
Мир24: последние новости
Главную новогоднюю елку страны доставили в Кремль Главную новогоднюю елку страны доставили в Кремль Московских водителей призвали пересесть на общественный транспорт в декабре Московских водителей призвали пересесть на общественный транспорт в декабре В Москву везут тонны льда для строительства волшебного города В Москву везут тонны льда для строительства волшебного города 
Теги:
Новости Москвы , Подарки на НГ , АГН "Москва"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неконституционно: Зеленскому отказали в полномочиях
Неконституционно: Зеленскому отказали в полномочиях 21
Малоимущих россиян сравнили с уголовниками
Малоимущих россиян сравнили с уголовниками 13
РФ парировала жесткие нападки ООН по Украине
РФ парировала жесткие нападки ООН по Украине 16
Следующая за США: Британия обвинит РФ
Следующая за США: Британия обвинит РФ 59
Доцент-убийца рассказал о планах на жертву
Доцент-убийца рассказал о планах на жертву 11
Видео
Опубликовано видео об оскорбившей чувства верующих Собчак
02:55
Опубликовано видео об оскорбившей чувства верующих Собчак
Шоу-бизнес
Опубликовано видео задержания угонщика автомобиля из каршеринга
01:15
Опубликовано видео задержания угонщика автомобиля из каршеринга
Происшествия
Опубликовано видео с авиадебоширом в аэропорту Толмачёво
01:28
Опубликовано видео с авиадебоширом в аэропорту Толмачёво
Общество Происшествия
Пятиэтажный дом горит в Ухте: есть погибшие
01:28
Пятиэтажный дом горит в Ухте: есть погибшие
Происшествия Пожары
Собака утопила машину хозяина в пруду
01:41
Собака утопила машину хозяина в пруду
Происшествия В мире
Опубликовано видео с комплексами «Ярс» на дежурстве в Барнауле
00:39
Опубликовано видео с комплексами «Ярс» на дежурстве в Барнауле
Оружие
«В советские времена было жестче»: кому запретили выезд
00:48
«В советские времена было жестче»: кому запретили выезд
Общество Статьи
Турция срывает покров с российских ЧВК
03:47
Турция срывает покров с российских ЧВК
В мире Армия
Опубликовано видео мотопробега Санта-байкеров в Испании
00:31
Опубликовано видео мотопробега Санта-байкеров в Испании
В мире Общество
Опубликовано видео с подсветкой Крымского моста
00:27
Опубликовано видео с подсветкой Крымского моста
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение