Москвичам сделали новогодний подарок

Ошибочно начисленные на «Тройки» суммы станут новогодним подарком

В московском Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры прокомментировали ошибочные начисления на карты «Тройка» некоторым пассажирам. Эти внезапные пополнения назвали новогодним чудом, сообщает АГН «Москва».

Представители департамента сообщили, что те везунчики, которые обнаружили неожиданное пополнение баланса на своей карте, могут считать это подарком от Центральной пригородной пассажирской компании.

Столичный Дептранс уже попросил коллег из ЦППК не блокировать такие «Тройки». В ведомстве пояснили, что хотят сохранить у пассажиров веру в новогодние чудеса.

Напомним, единичные случаи ошибочного пополнения карт «Тройка» были зафиксированы после оплаты проезда на станциях МЦД. Суммы пополнения достигали 20 тысяч рублей.