Монумент погибшим журналистам установят в районе Арбата

15 декабря в России отметили День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. Как рассказала первый секретарь Союза журналистов Москвы Людмила Щербина , уже готов памятник всем погибшим журналистам. Теперь от городских властей ждут решения насчет места его установки.

Еще в 2016 году мэр Москвы Сергей Собянин издал распоряжение об установке в Москве памятника журналистам, погибшим при исполнении своих профессиональных обязанностей.

Изготовлением монумента занимался скульптор Борис Черствый — он выиграл соответствующий конкурс. Монумент он сотворил из бронзы. Памятник представляет собой восемь фигур-свечей, устремленных вверх. По словам скульптора, восьмерка — символ бесконечности.