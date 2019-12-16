Монумент погибшим журналистам установят в районе Арбата 

15 декабря в России отметили День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. Как рассказала первый секретарь Союза журналистов Москвы Людмила Щербина, уже готов памятник всем погибшим журналистам. Теперь от городских властей ждут решения насчет места его установки.
Еще в 2016 году мэр Москвы Сергей Собянин издал распоряжение об установке в Москве памятника журналистам, погибшим при исполнении своих профессиональных обязанностей.
Изготовлением монумента занимался скульптор Борис Черствый — он выиграл соответствующий конкурс. Монумент он сотворил из бронзы. Памятник представляет собой восемь фигур-свечей, устремленных вверх. По словам скульптора, восьмерка — символ бесконечности.