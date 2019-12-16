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Москва звучит лучше: DJ Smash рассказал про новый столичный парк 

Москва меняется 6 часов назад
DJ Smash рассказал про новый столичный парк
Фото: Москва меняется
Каждый год столичный Комплекс городского хозяйства и Департамент капитального ремонта города Москвы открывает в столице стильные кластеры и парки, которые уже сформировали современную эклектику города и его творческое коммьюнити. В лучших урбанистических традициях, на месте старых заводов и площадей, вырастают пространства из дерева, камня, стекла и металла.
О новых местах силы в столице в видеороликах #МоскваЛучшийГородЗемли рассказали российские звезды — следить за ними можно в социальных сетях @dkr.mos и на YouTube-канале Департамента капитального ремонта города Москвы.
© Официальный сайт Мэра Москвы
О том, какой была Москва и какой она стала рассказали в авторских видеороликах #МоскваЛучшийГородЗемли известные российские звезды: музыкант DJ Smash, певица Анастасия Стоцкая, актер Михаил Полицеймако, народная артистка России Алена Яковлева и другие. Они поделились своими секретами, какие места в Москве одни из лучших для поиска вдохновения. Среди них — та самая Тюфелева Роща на месте разрушенного ЗИЛа, исторический парк в долине реки Яуза и городское пространство в районе Капотня на юго-востоке столицы. Следить за видеороликами героев можно в социальных сетях @dkr.mos и на YouTube-канале Департамента капитального ремонта города Москвы.

ТЮФЕЛЕВА РОЩА

Совсем недавно, в ноябре этого года, закончилось благоустройство первого километра набережной Марка Шагала — она расположена на территории бывшего завода «ЗИЛ». Всего пару лет назад никто и представить не мог, что на месте старейшего автомобильного предприятия появится необычный индустриальный парк. «Тюфелева роща» — это 10 гектаров стильного зеленого пространства в районе Третьего транспортного кольца. Автором проекта стал известный голландский дизайнер и урбанист Джерри ван Эйк, глава нью-йоркского бюро!melk.
Фото
© Официальный сайт Мэра Москвы
тбол и большой теннис, детская площадка с батутами, горками и мини-скалодромом.

ДОЛИНА РЕКИ ЯУЗА

Еще один проект Комплекса городского хозяйства, Департамента капитального ремонта города Москвы — парк в долине реки Яузы. Его называют «самым длинным парком столицы» — он простирается прямо от Московской кольцевой автомобильной дороги до Ботанического сада. Архитекторы поставили перед собой глобальную задачу — соединить все прибрежные зоны и превратить долину реки в единое пространство, где будут переплетаться история и современность. Со старой Москвой это место связывает действительно многое.
Например, именно здесь расположена территория усадьбы Медведково, которой когда-то владели знатные семьи столицы. Само здание, к сожалению, не сохранилось, но приезжать сюда все-равно стоит, чтобы полюбоваться церковью Покрова Пресвятой Богородицы — она была построена в начале XVII века и является одним из последних одношатровых храмов в стране.
Тем, кто уже видел усадьбы вдоль Яузы, будет интересно познакомиться с другой частью парка и побывать в обновленном «Саду будущего». Сам парк был заложен еще в 2003 году, а два года назад его территорию отремонтировали и заново благоустроили: оборудовали площадки для йоги, медитации и игр, поставили деревянные шезлонги и повесили футуристичные плетеные кресла. Картинка сразу же заиграла новыми красками: сад стал отличным местом для любителей отдыха на природе и примером экологичного обустройства столичных пространств.
Главные задачи проекта благоустройства долины реки Яузы, как сказано на сайте Департамента капитального ремонта, заключаются в максимальном сохранении природной среды, защите зеленых насаждений и обеспечении комфорта отдыхающих. Именно поэтому в будущем в парках появится еще больше деревьев, кустарников и цветов, а также увеличится количество детских и спортивных площадок.

КАПОТНЯ

Парк на берегу Москвы-реки в Капотне стал одним из самых крупных объектов городского благоустройства в уходящем году. Район на юго-востоке Москвы — это отличный пример того, как спальные районы меняются вслед за центром столицы.
Концепцию нового городского парка ориентирована на активных и спортивных жителей района. Именно для них в парке оборудуют единый прогулочный променад — велопешеходный маршрут, длина которого составит около 10 километров. Кроме этого, в рамках проекта планируется продолжить обустройство спуска к воде и смотровых площадок, где можно будет отдохнуть в шезлонге и полюбоваться живописными видами района.
Кстати, в октябре в Капотне приступили к созданию большого павильона кафе. Оно разместится в центральной части парка — недалеко от здания, где будет находиться Государственная инспекция по маломерным судам (ГИМС) и спасатели. Ехать в Капотню можно уже сейчас, чтобы посмотреть, как район меняется вместе с парком, или дождаться весны, когда парк будет полностью готов к тому, чтобы принимать гостей.
За всеми обновлениями городских проектов нужно следить в социальных сетях @dkr.mos и наYouTube-канале Департамента капитального ремонта Москвы. А по хештегам #лучшийгородземли и #Москвалучшийгородземли, можно узнать, какие звезды станут героями следующих видеороликов о Москве.
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Теги:
Новости Москвы , Михаил Полицеймако , Анастасия Стоцкая , Андрей Ширман , Алена Яковлева , Завод имени И.А. Лихачева
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