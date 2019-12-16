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На карты «Тройка» по ошибке стали зачислять по 20 тысяч рублей 

News.ru 49 минут назад
Карты «Тройка» стали по ошибке обогащать владельцев
Фото: РИА Новости
Москвичи столкнулись с неожиданным явлением. На их карты «Тройка» стали поступать по 20 тысяч рублей, хотя сами хозяева карт никаких начислений не производили.
Подобная ситуация произошла и с обозревателем «Ридуса» Антоном Белицким. Об этом он сам рассказал на своей странице в соцсетях. По его словам, зайдя в метро и приложив карту к турникету, он увидел сумму в 20 000 рублей. Решив, что происходит неладное, он обратился к контролёрам, которые посоветовали сдать карту на диагностику. Как впоследствии выяснилось, этот случай не единичный и он связан с прикладыванием «Тройки» к валидаторам при оплате проезда на МЦД. Официальных комментариев по поводу ошибочных начислений от столичной подземки пока не поступало.
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Теги:
Новости Москвы , Антон Белицкий , Ридус
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