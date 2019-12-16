Карты «Тройка» стали по ошибке обогащать владельцев

На карты «Тройка» по ошибке стали зачислять по 20 тысяч рублей

Москвичи столкнулись с неожиданным явлением. На их карты «Тройка» стали поступать по 20 тысяч рублей, хотя сами хозяева карт никаких начислений не производили. Подобная ситуация произошла и с обозревателем «Ридуса» Антоном Белицким . Об этом он сам рассказал на своей странице в соцсетях. По его словам, зайдя в метро и приложив карту к турникету, он увидел сумму в 20 000 рублей. Решив, что происходит неладное, он обратился к контролёрам, которые посоветовали сдать карту на диагностику. Как впоследствии выяснилось, этот случай не единичный и он связан с прикладыванием «Тройки» к валидаторам при оплате проезда на МЦД. Официальных комментариев по поводу ошибочных начислений от столичной подземки пока не поступало.

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