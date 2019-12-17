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У стен Кремля в Москве открылась новогодняя ярмарка 

ИА Regnum + ещё 22 1 час назад
У стен Кремля открылась новогодняя ярмарка
Фото: РИА Новости
Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM с места событий.
В этом году торгово-развлекательный объект стал самым большим за всю историю. Ярмарочные домики разместили от Исторического музея до улицы Ильинки. Всего их численность составила 63 объекта.
При этом основной темой оформления ярмарки стал сюжет передачи «Спокойной ночи, малыши!». Эта же тема будет представлена в развлекательной программе, которая будет организована на ярмарке.
Также в выходные и праздничные дни для посетителей будут организованы представления с участием народного ансамбля «Услада», театра кукол «Балаган», акробатов и ходулистов.
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Теги:
Новости Москвы , Новогодние елки , Человек года
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