Московские спасатели освободили кошку из стиральной машины

Угрозы жизни животного сейчас нет.

Московские спасатели освободили кошку, которая попала в барабан работающей стиральной машины. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренной службе.

По информации издания, инцидент произошел на улице Мещерякова. Отмечается, что хозяева не заметили в стиральной машине животного и начали стирку. Увидев произошедшее, они выключили машину из сети, но самостоятельно открыть ее не сумели.

Хозяева вызвали спасателей, которые помогли открыть стиральную машину и освободить кошку. Пострадавшее животное травм не получило, и сейчас угрозы его жизни нет.