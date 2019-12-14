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Московские спасатели освободили кошку из стиральной машины 

Моя Москва.онлайн 58 минут назад
Спасатели освободили кошку из стиральной машины
Фото: Моя Москва.онлайн
Угрозы жизни животного сейчас нет.
Московские спасатели освободили кошку, которая попала в барабан работающей стиральной машины. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренной службе.
По информации издания, инцидент произошел на улице Мещерякова. Отмечается, что хозяева не заметили в стиральной машине животного и начали стирку. Увидев произошедшее, они выключили машину из сети, но самостоятельно открыть ее не сумели.
Хозяева вызвали спасателей, которые помогли открыть стиральную машину и освободить кошку. Пострадавшее животное травм не получило, и сейчас угрозы его жизни нет.
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