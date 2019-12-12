Пробки в Москве достигли 9 баллов

Пробки на дорогах Москвы в четверг, 12 декабря, достигли 9 баллов из 10. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Пробки».

Основные трудности наблюдаются на центральных улицах города: Солянке, Варварке, Ильинке , Моховой и Знаменке, а также на Театральном, Китайгородском и Лубянском проезде.

Также затруднено движение на Москворецкой, Кремлевской, Садовнической и Болотной набережных и на Большом Москворецком, Большом Устьинским и Большом Каменном мостах.

Стоят внешняя и внутренняя стороны Садового кольца.

Ранее в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) назвали дни, в которые ожидается пик предновогодних пробок в Москве в связи с ростом числа автомобилей из Подмосковья и других регионов России.