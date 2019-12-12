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Пробки в Москве достигли 9 баллов 

RT на русском + ещё 1 26 минут назад
Пробки в Москве достигли 9 баллов
Фото: РИА Новости
Пробки на дорогах Москвы в четверг, 12 декабря, достигли 9 баллов из 10. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Пробки».
Основные трудности наблюдаются на центральных улицах города: Солянке, Варварке, Ильинке, Моховой и Знаменке, а также на Театральном, Китайгородском и Лубянском проезде.
Также затруднено движение на Москворецкой, Кремлевской, Садовнической и Болотной набережных и на Большом Москворецком, Большом Устьинским и Большом Каменном мостах.
Стоят внешняя и внутренняя стороны Садового кольца.
Ранее в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) назвали дни, в которые ожидается пик предновогодних пробок в Москве в связи с ростом числа автомобилей из Подмосковья и других регионов России.
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Теги:
Новости Москвы , Погода
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