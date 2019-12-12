На МЦД запустили обновленную билетную систему

На Московских центральных диаметрах заработала обновлённая билетная система, сотрудники начали информировать пассажиров об особенностях работы системы, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Заместитель мэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов отметил, что обновленная билетная система функционирует корректно в час пик, справляясь с нагрузкой в условиях повышенного пассажиропотока. По его словам, перед запуском перевозчик проверил работу системы.

Эксперты отмечают, что запуск МЦД важен для Москвы, где каждый день наблюдается маятниковая миграция нескольких миллионов человек из города в область и обратно.

«Можно сказать, что МЦД выступает в роли «соединителя» двух субъектов. А курсирующий по диаметрам поезд «Иволга» за время эксплуатации показал себя очень хорошо как в части как комфорта, так и безопасности», — заявил RNS директор «Транспортной ассоциации Московской агломерации» Норайр Блудян.

В начале декабря на МЦД-1 стали ходить 11-вагонные поезда «Иволга» версии 2.0 вместо 7-вагонных. Это позволит увеличить количество пассажирских мест на 357 тыс. в сутки.

Электропоезд «Иволга» вмещает на 10% больше пассажиров по сравнению с аналогами, отмечают в Дептрансе. Увеличенные до 140 см (в головных вагонах до 160 см) дверные проемы способствуют быстрому входу и выходу пассажиров, а сквозной проход — их равномерному распределению.