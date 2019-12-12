МЦД, реновация и медицина: Сергей Собянин ответил на вопросы москвичей

Мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги уходящего года и ответил в телеэфире на вопросы москвичей. В частности, глава города рассказал о новшестве последних дней — Московских центральных диаметрах. С каждым днем ими пользуются все больше людей. Ежедневное количество пассажиров достигло 560 тысяч.

"У нас большое количество станций метрополитена, которые идут вдоль МЦД, стали разгружаться. Потому что люди не стали бегом пересаживаться на метро, а стали проезжать дальше на пригородных электричках так, как они ездят на метро. Стала меньше загрузка наземного пассажирского транспорта. В том числе, несколько меньше стало и автомобилей", — сообщил Сергей Собянин.

Говоря о программе реновации, он отметил, что в ближайшее время из пятиэтажек в новые дома переедут 20 тысяч горожан, и уже готовится по-настоящему массовое переселение.

"Главное то, что мы подобрали стартовых площадок на 5 миллионов квадратных метров. И по этим стартовым площадкам уже идет подготовка проектной документации или начинается строительство. Это говорит о том, что мы полноценно запускаем первую волну массовую", — объяснил столичный мэр.

Была затронута и тема новых стандартов медицинского обслуживания горожан. В частности, отделения в поликлиниках будут расположены так, чтобы наиболее востребованные кабинеты располагались на нижних этажах, а узкие специалисты — этажами выше.