Реставрация Политехнического музея завершится в 2020 году

Открытие запланировано на 148 день рождения музея.

По словам главы попечительского совета Политехнического музея Игоря Шувалова, после открытия это будет не просто музей с уникальной экспозицией, но и центр притяжения туристов и жителей города, современное общественное пространство.

— При этом важно, что сохранится дух Политеха как места, которое вдохновляет людей исследовать этот мир, — сказал Игорь Шувалов.

Генеральный директор Политехнического музея Юлия Шахновская отметила, что Политех — музей науки, для которого важны мысли и идеи человека.

— За страстью к постижению нового всегда стоит идея. Именно она двигает нас вперед и помогает создавать будущее, связывает времена между собой и составляет основную ценность для человечества, — уточнила она.

Реконструкция Политеха началась в 2013 году. Концепцию работ предложил японский архитектор Дзюнъя Исигами. На данный момент специалисты отреставрировали все фасады здания, сообщает официальный сайт мэра Москвы.