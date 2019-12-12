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Реставрация Политехнического музея завершится в 2020 году 

Вечерняя Москва + ещё 5 1 час назад
Реставрация Политехнического музея завершится в 2020 году
Фото: Вечерняя Москва
Открытие запланировано на 148 день рождения музея.
По словам главы попечительского совета Политехнического музея Игоря Шувалова, после открытия это будет не просто музей с уникальной экспозицией, но и центр притяжения туристов и жителей города, современное общественное пространство.
— При этом важно, что сохранится дух Политеха как места, которое вдохновляет людей исследовать этот мир, — сказал Игорь Шувалов.
Генеральный директор Политехнического музея Юлия Шахновская отметила, что Политех — музей науки, для которого важны мысли и идеи человека.
— За страстью к постижению нового всегда стоит идея. Именно она двигает нас вперед и помогает создавать будущее, связывает времена между собой и составляет основную ценность для человечества, — уточнила она.
Реконструкция Политеха началась в 2013 году. Концепцию работ предложил японский архитектор Дзюнъя Исигами. На данный момент специалисты отреставрировали все фасады здания, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
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Теги:
Новости Москвы , Игорь Шувалов , Юлия Шахновская
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