Станции метро и МЦК украсят к Новому году

На входных дверях, в вестибюлях и кассовых зонах станций появятся праздничные стикеры и плакаты. Кроме того, в метро и на МЦК установят новогодние елки.

Станции метро и Московского центрального кольца (МЦК) начали украшать к Новому году. Чтобы создать у пассажиров праздничное настроение, на входных дверях и на турникетах наклеят более двух тысяч новогодних стикеров. Кроме того, в вестибюлях станций и кассовых зонах разместят свыше 300 праздничных плакатов. На них изображен городской транспорт в заснеженной столице.

К празднику оформят и информационно-справочные стойки «Живое общение». На торговых павильонах метрополитена и в подуличных переходах тоже появятся более 600 ярких новогодних плакатов.

«Атмосферу зимнего праздника помогут создать нарядно украшенные искусственные ели. Двадцать елок разместят на станциях МЦК. Также новогодние деревья установят в вестибюлях всех станций Кольцевой линии метро, а еще в вестибюлях станций «Пушкинская», «Боровицкая», «Новокузнецкая», «Кузнецкий мост», «Чистые пруды», «Театральная», «Маяковская», «Арбатская» и в демонстрационном павильоне Московских центральных диаметров, который находится на площади Киевского Вокзала», — рассказал заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Заммэра уточнил, что все новогодние деревья на станциях разместят таким образом, чтобы они не мешали проходу пассажиров. Самые большие ели появятся в вестибюле станции метро «Площадь Революции» и на площади перед станцией МЦК Лужники.

Главной площадкой зимнего отдыха в столице вновь станет ВДНХ, которая в этом году отмечает 80-летие. 22 ноября там открылся самый большой каток в Европе с искусственным льдом. Его площадь — 53 тысячи квадратных метров.

Всего в Москве для горожан и туристов будут работать 1418 катков с искусственным и естественным льдом, 388 лыжных трасс общей протяженностью 605 километров, 283 ледяные горки и снежных городка. Помимо того, откроют 1709 универсальных площадок для занятий зимними видами спорта, 59 лыжных баз, горнолыжных склонов, мест для катания на санях, тюбингах, собачьих упряжках, снегоходах и сноубордах, 63 места для моржевания.

В этом году главный зимний фестиваль — «Путешествие в Рождество» — пройдет с 13 декабря 2019 года по 12 января 2020 года во всех округах столицы. Главные празднования состоятся на Манежной площади, Новом Арбате, ВДНХ и Тверском бульваре. Площадки фестиваля будут работать каждый день: в будние дни — с 11:00 до 21:00, в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 22:00.

Гостей ждут нарядные елки и сказочные световые инсталляции, ледовые шоу, театрализованные представления и концерты, а также творческие и спортивные мастер-классы. Например, все желающие смогут научиться играть в керлинг или кататься на сноуборде. Многочисленные шале предложат приобрести сувениры или попробовать зимние угощения.