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Политика

Собянин осмотрел строительство станции БКЛ «Кунцевская» 

ТАСС + ещё 3 34 минуты назад
Мэр осмотрел строительство станции БКЛ «Кунцевская»
Фото: ТАСС
Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции "Кунцевская" (проектное название — "Можайская") Большой кольцевой линии Московского метрополитена.
"Ведется строительство Большой кольцевой линии — западного участка. Сама станция чрезвычайно важная, потому что она находится в месте пересечения целого ряда магистралей", — сказал мэр. По его словам, проект должен быть реализован как можно быстрее, потому что на базе "Кунцевской" формируется один из крупнейших пересадочных узлов запада Москвы — здесь будут пересекаться три линии традиционного метро и МЦД-1.
"Именно поэтому так важно в максимально короткие сроки открыть пересадку на Большую кольцевую линию — она разгрузит радиальные ветки и даст пассажирам множество альтернативных вариантов добраться до места назначения", — отметил он.
Согласно материалам мэрии, строительство западного участка Большой кольцевой линии метро от станции "Хорошевская" до станции "Кунцевская" было начато в 2018 году. Общая длина участка составляет 9 км на нем будет четыре станции: "Улица Народного Ополчения", "Карамышевская", "Мневники" и "Кунцевская". Строительство ведется в два этапа: участок "Хорошевская — Карамышевская" планируется завершить в 2020 году, и участок "Карамышевская — Кунцевская" — в 2021 году.
"Смотрите — 2021 год, то есть осталось два года. У нас проекта транспортного узла окончательного нет, переходов нет, поэтому вы обратите внимание на техническое задание, ускорьте проектирование, сделайте так, чтобы были комфортные пересадки, чтобы не получилось так, что вы станцию введете, а со всем остальным будете еще два года ковыряться, так не должно быть", — сказал Собянин генеральному директору Мосинжпроекта Марсу Газизуллину.

О станции

В материалах пресс-службы также уточняется, что будущая станция "Кунцевская" БКЛ расположена вдоль Рублевского шоссе, между Молдавской улицей и диаметром МЦД-1 (Смоленским направлением МЖД). В перспективе она станет пересадочной на одноименные станции Филевской и Арбатско-Покровской линий метро и МЦД-1. Станция мелкого заложения, колонная трехпролетная с двумя береговыми платформами. Два вестибюля — наземный и подземный — будут выходить на Рублевское шоссе, улицы Молдавская и Ивана Франко, к жилой и общественной застройке, остановкам наземного транспорта.
В отделке станции будут использованы натуральные природные материалы. Полы выложат полированным гранитом светло-серого цвета. Ступени, край платформы и полы пешеходного перехода облицуют термообработанным гранитом, а стены и колонны — керамогранитом. В пешеходных переходах потолки окрасят в белый цвет. В настоящее время выполнены работы по устройству ограждающих конструкций станции, завершаются работы по разработке грунта, ведется устройство основных конструкций. Строительная готовность составляет 17%. Подрядчик — АО "Мосинжпроект" ("УРСТ").
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Теги:
Новости Москвы , Сергей Собянин
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