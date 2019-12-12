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Российские мегаполисы атаковали «супертараканы» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 20 минут назад
Москву атаковали «супертараканы»
Фото: РИА Новости
Доктор биологических наук и сотрудник Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева рассказала, как бороться с «супертараканами», которые все чаще появляются в квартирах жителей больших городов.
Самые распространенные насекомые-вредители в российской городской среде — это тараканы. Их размножению способствуют горы мусора, которые ежедневно производят жители мегаполисов. Особенно остро проблема тараканов стоит для жителей многоэтажек, в которых на первых этажах открыты кафе и продуктовые магазины.
Как рассказала радио Sputnik Рославцева, если владельцы таких точек экономят на дезинфекции, страдать будут все. Особенно, если применяются дешевые средства против тараканов.
«У большинства популяций тараканов теперь выявлена так называемая резистентность. Длительное применение против них одних и тех же средств вызвало то, что они перестали действовать», — отметила специалист.
По ее словам, спасение от «супертараканов» — в разнообразии применяемых средств. «Надо заменить средство борьбы на другое по составу. Мы рекомендуем использовать неорганические вещества. Особенно надо обращать внимание на приманки с борной кислотой. Также есть препараты, которые включают в себя диатомит и борную кислоту», — советует Рославцева.
Она отметила, что вещества в составе средств для борьбы с тараканами представляют угрозу только для насекомых, и если следовать инструкции, то вреда здоровью не будет.
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Теги:
Новости Москвы , Роспотребнадзор , ИА Sputnik
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