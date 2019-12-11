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Фестиваль «Московского долголетия» пройдет в «Сокольниках» 14 и 15 декабря 

Москва24 + ещё 2 2 часа назад
Фестиваль «Московского долголетия» пройдет в «Сокольниках»
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В парке "Сокольники" 14 и 15 декабря пройдет зимний фестиваль "Московского долголетия", говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как отмечается, все пришедшие смогут принять участие в мастер-классах, увидеть выступления известных артистов, театрализованные шоу, ледовое представление и многое другое. Все мероприятия бесплатные.
"Впервые в осенне-зимнем сезоне 2019/2020 участники проекта могут посещать занятия по катанию на коньках. Именно поэтому главным событием фестиваля станет ледовый бал, который подготовили москвичи старшего поколения. Группы по фигурному катанию формируются в зависимости от физической подготовки — для начинающих и более опытных участников. А каток парка "Сокольники" стал одной из площадок для занятий", — рассказал замруководителя департамента труда и социальной защиты населения города Владимир Филиппов.
В материале говорится, что каток "Лед" станет центральной площадкой фестиваля. На нем участники "Московского долголетия", ансамбль "Москвичи", исполнят на льду танец "Зимнее танго". Также на катке состоится ледовое шоу и многое другое. Начало праздничной программы в 13:50.
Затем начнется костюмированный бал на льду, во время которого участники проекта посоревнуются в конкурсе на лучший новогодний костюм. Финалисты получат приглашение на ледовое шоу, а победитель сможет отправиться в круиз по Черному морю. После бала каток откроют для всех желающих.
На время праздничных мероприятий центральную площадь парка разобьют на несколько тематических зон, которые будут работать с 14:00 до 20:00.
В музыкальной зоне участники и гости фестиваля смогут посмотреть короткие представления уличных артистов, а в зоне хобби выбрать себе интересное занятие — например, принять участие в мастер-классе по созданию новогодних открыток, свечей в технике декупаж, талисманов для дома.
Также на центральной площади будет находиться резиденция Деда Мороза и фотозоны. В резиденции поставят почтовый ящик, и все желающие смогут отправить близким бесплатную праздничную открытку от проекта "Московское долголетие".
Кроме того, в парке откроются чайные домики, где гостям предложат продегустировать разные сорта этого напитка.
А на главной сцене парка 14 и 15 декабря выступят популярные артисты. Начало концертов в 14:00.
Ранее на сайте проекта опубликовали интерактивную карту парков, в которых проходят тренировки по катанию на лыжах и коньках для участников проекта. Чтобы найти лыжные секции, нужно выбрать категорию поиска "Лыжи", далее появится список из 13 парков. Они же будут отмечены красными точками на карте. А чтобы найти парки, где есть катки для занятий фигурным катанием, нужно выбрать категорию "Катки". Появится карта, на которой отмечены 17 парков.
Проект "Московское долголетие" реализуется в столице с 2018 года. С 2019 года он стал постоянным. Участники посещают бесплатные занятия по информационным технологиям, иностранному языку, общей физической подготовке, танцам, фитнесу, гимнастике, скандинавской ходьбе, художественно-прикладному творчеству, пению, рисованию, шахматам и шашкам.
Участие в программе "Московское долголетие" принимают более 200 тысяч человек. Занятия в рамках проекта бесплатны и доступны во всех районах города. Кроме того, для помощи старшему поколению столичные власти успешно привлекают социальных работников и волонтеров.
Ранее участники "Московского долголетия" выступили на Театральном фестивале "Серебряная астра". Активные жители столицы представили шесть спектаклей в финале конкурса. В репертуаре — постановки по классическим произведениям "Три сестры", "Вишневый сад" и "Мертвые души", а также пьесы современных авторов.
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Теги:
Новости Москвы , Правительство Москвы , Владимир
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