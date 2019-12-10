Конкурс «Талант России» пройдет в столице

Общероссийский конкурс «Талант России» пройдет в Москве

Он будет проводиться одновременно с ярмаркой «Золотые руки России» с 13 по 15 декабря, пишет Nation News.

В рамках мероприятия будут представлены произведения изобразительного, а также декоративно-прикладного искусства. Все желающие смогут ознакомиться с живописью, графикой, скульптурой и текстилем в современных направлениях, таких как modern, traditional и contemporary.

— Настоящее искусство — высокая художественная правда, раскрывающая существо и особенности окружающего мира, глубокое, общезначимое, гуманистическое идейно-художественное содержание, ясность, отточенность и совершенство художественных форм, адекватных идейному содержанию, — отметили организаторы.

Уточняется, что оценивать конкурсные работы будет жюри, в состав которого включены члены художественных союзов и ассоциаций, а также официальные представители специализированных средств массовой информации, продюсерских компаний и эксперты в области искусства. Участвовать в конкурсе будут как работы в экспозиции, так и в электронном виде. Арт-объекты оценят по десятибалльной системе. В итоге баллы будут суммироваться, после чего определят средний арифметический балл.

Поучаствовать в мероприятии приглашаются художники и мастера различных направлений, в том числе изобразительного и декоративно-прикладного искусства, а также эксперты, меценаты и просто желающие посетить выставку и ее программы.