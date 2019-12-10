Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Словам Зеленского о «ничьей» с Путиным нашлось объяснение
Словам Зеленского о «ничьей» с Путиным нашлось объяснение
Украина
Названа причина смерти Юрия Лужкова
Названа причина смерти Юрия Лужкова
Общество
Умер Юрий Лужков
Умер Юрий Лужков
Общество
Россияне возмутились словами Журовой о пенсионном возрасте
Россияне возмутились словами Журовой о пенсионном возрасте
Общество

Общероссийский конкурс «Талант России» пройдет в Москве 

Вечерняя Москва 1 час назад
Конкурс «Талант России» пройдет в столице
Фото: Анна Назайкина, «Вечерняя Москва»
Он будет проводиться одновременно с ярмаркой «Золотые руки России» с 13 по 15 декабря, пишет Nation News.
В рамках мероприятия будут представлены произведения изобразительного, а также декоративно-прикладного искусства. Все желающие смогут ознакомиться с живописью, графикой, скульптурой и текстилем в современных направлениях, таких как modern, traditional и contemporary.
— Настоящее искусство — высокая художественная правда, раскрывающая существо и особенности окружающего мира, глубокое, общезначимое, гуманистическое идейно-художественное содержание, ясность, отточенность и совершенство художественных форм, адекватных идейному содержанию, — отметили организаторы.
Уточняется, что оценивать конкурсные работы будет жюри, в состав которого включены члены художественных союзов и ассоциаций, а также официальные представители специализированных средств массовой информации, продюсерских компаний и эксперты в области искусства. Участвовать в конкурсе будут как работы в экспозиции, так и в электронном виде. Арт-объекты оценят по десятибалльной системе. В итоге баллы будут суммироваться, после чего определят средний арифметический балл.
Поучаствовать в мероприятии приглашаются художники и мастера различных направлений, в том числе изобразительного и декоративно-прикладного искусства, а также эксперты, меценаты и просто желающие посетить выставку и ее программы.
Видео дня. Чиновница матом призвала волонтеров «вджобывать»
Вечерняя Москва: последние новости
Тематический поезд столичного метрополитена покажет Москву будущего Тематический поезд столичного метрополитена покажет Москву будущего Канатная дорога в честь своего дня рождения будет бесплатной 10 декабря Канатная дорога в честь своего дня рождения будет бесплатной 10 декабря Благотворительный кадетский бал пройдет в Москве Благотворительный кадетский бал пройдет в Москве
Комментарии 
Теги:
Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Словам Зеленского о «ничьей» с Путиным нашлось объяснение
Словам Зеленского о «ничьей» с Путиным нашлось объяснение 455
Названа причина смерти Юрия Лужкова
Названа причина смерти Юрия Лужкова 418
Умер Юрий Лужков
Умер Юрий Лужков 315
Россияне возмутились словами Журовой о пенсионном возрасте
Россияне возмутились словами Журовой о пенсионном возрасте 56
Найдена предсмертная записка тамбовского вице-губернатора
Найдена предсмертная записка тамбовского вице-губернатора 19
Видео
К чему пришли Путин и Зеленский в Париже
01:47
К чему пришли Путин и Зеленский в Париже
В мире Политика
Опубликовано видео с места стрельбы в больнице Чехии
00:11
Опубликовано видео с места стрельбы в больнице Чехии
Происшествия
Украина раскрыла судьбу возвращенных кораблей
01:08
Украина раскрыла судьбу возвращенных кораблей
В мире Армия
Пока вы спали: о чем договорились Путин, Зеленский, Макрон и Меркель
04:05
Пока вы спали: о чем договорились Путин, Зеленский, Макрон и Меркель
Политика
«Всех отправили домой умирать»
00:36
«Всех отправили домой умирать»
Общество Происшествия
Ребенок провел неделю в квартире с мертвой матерью
01:28
Ребенок провел неделю в квартире с мертвой матерью
Происшествия
Сборку российского «самолета XXI века» показали на видео
01:30
Сборку российского «самолета XXI века» показали на видео
Армия Оружие
Найдена предсмертная записка тамбовского вице-губернатора
00:49
Найдена предсмертная записка тамбовского вице-губернатора
Происшествия
Западные СМИ оценили встречу «нормандской четверки»
02:37
Западные СМИ оценили встречу «нормандской четверки»
В мире
Парижский саммит начался с конфуза
01:00
Парижский саммит начался с конфуза
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение