Поезд «Привет, Москва будущего!» запустили в метро

Тематический поезд «Привет, Москва будущего!» запустили в столичном метро

Тематический поезд «Привет, Москва будущего!» запустили в Московском метрополитене, сообщили в пресс-службе проекта.

«В московском метро появился новый тематический поезд, оформление которого разработано командой городского проекта «Привет, Москва!» при участии компании «Яндекс». Это поезд-фантазия, живой рассказ о том, какой может стать Москва будущего. Организаторы проекта предлагают пассажирам посмотреть на городской транспорт шире и представить, насколько легче, безопаснее и удобнее может стать жизнь благодаря инновационному развитию технологий», — говорится в сообщении.

Как уточняется, каждый вагон поезда посвящен отдельной теме — «Экология и здоровье», «Экономия денег», «Свободное время», «Личный комфорт» и «Разнообразие и свобода выбора». Снаружи узнать состав можно будет по желтым полосам на дверях и полностью красному головному вагону. Внутри — по плакатам-тизерам с QR-кодами, переходя по которым пассажир попадает на сайт проекта.

«На сайте специального проекта «Привет, Москва будущего!» собраны все прогнозы, сообщения, посты и новости от «пассажиров будущего». Они живут в другом времени, в перспективе 10-20-30-40-50 лет, когда электродвигатели заменят бензиновые, воздух в городе станет еще чище, а технологии автоматического вождения сделают транспорт одним из самых безопасных пространств города. Диалоги из будущего, посты в соцсетях и обсуждения в чатах — это фантазии на тему про инновационный транспорт, редких птиц, которые вернулись в город, исчезновение заболеваний и открытие новых возможностей в повседневной жизни», — пояснили в пресс-службе.

Как отмечают создатели специального проекта, все прогнозы основаны на научных исследованиях и опираются на доклады ведущих мировых урбанистов и футурологов. Городской проект «Привет, Москва!» был запущен в октябре 2018 г. С этого времени он превращает привычные поездки на городском транспорте в путешествие по истории, кино, музыке, литературным и театральным точкам столицы.

В июне проект был удостоен ведущей международной транспортной премии UITP в Стокгольме в номинации «Маркетинговая кампания».