День танго отметят на ВДНХ в Москве

Празднование международного дня танго 11 декабря состоится на территории ВДНХ. Мероприятия пройдут на трех тематических площадках. Об этом во вторник сообщили на официальном сайте мэра Москвы

"Празднование международного дня танго состоится на трех площадках: каток ВДНХ, павильон № 34 "Космос", а также в Доме культуры", — говорился в сообщении.

Для гостей праздника организаторы подготовили обширную программу. Так, на катке с 17:00 до 22:00 состоится викторина "Мир танго", в рамках которого дети и взрослые будут искать восемь аниматоров с большой красной розой, а также отвечать на вопросы. Победители викторины поучаствуют в розыгрыше. Кроме того, все желающие в этот день смогут посетить шоу "Танго на льду".

"С 18:00 до 20:00 возле фонтана "Дружба народов" состоится танцевальное шоу "Танго на льду". Перед зрителями выступят опытные фигуристы. А чуть дальше, на "Аллее влюбленных", будут проходить мастер-классы по танго на льду", — говорится в сообщении.

Вход на каток и в павильон "Космос" по обычным билетам. В Дом культуры попасть можно бесплатно, по предварительной регистрации.