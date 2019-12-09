В московском метро появятся виртуальные карты «Тройка»

В 2020 году в московском метро можно будет расплатиться виртуальной версией транспортной карты «Тройка». Об этом в понедельник, 9 декабря, сообщили ТАСС в пресс-службе столичной подземки.

В первом полугодии начнется тестирование новой системы, в конце года функция уже будет доступна для использования. Уточняется, что для оплаты проезда необходимо будет поднести мобильный телефон к считывающему устройству на турникетах, принимающих бесконтактную оплату. На сегодняшний день это крайние турникеты на станциях.

Собеседник агентства рассказал, что цена проезда не изменится. Кроме того, при онлайн-пополнении виртуальную «Тройку» не нужно будет валидировать у желтых турникетов.