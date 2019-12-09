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В московском метро появятся виртуальные карты «Тройка» 

Мослента 1 час назад
В московском метро появятся виртуальные карты «Тройка»
Фото: РИА Новости
В 2020 году в московском метро можно будет расплатиться виртуальной версией транспортной карты «Тройка». Об этом в понедельник, 9 декабря, сообщили ТАСС в пресс-службе столичной подземки.
В первом полугодии начнется тестирование новой системы, в конце года функция уже будет доступна для использования. Уточняется, что для оплаты проезда необходимо будет поднести мобильный телефон к считывающему устройству на турникетах, принимающих бесконтактную оплату. На сегодняшний день это крайние турникеты на станциях.
Собеседник агентства рассказал, что цена проезда не изменится. Кроме того, при онлайн-пополнении виртуальную «Тройку» не нужно будет валидировать у желтых турникетов.
Ранее 9 декабря сообщалось, что власти Москвы и Подмосковья намерены создать единую систему для оплаты проезда в общественном транспорте. В настоящее время функционал платежных карт жителей Москвы и Подмосковья — «Тройки» и «Стрелки» — объединен, однако в будущем планируется перейти к практике единой карты и платежной системы.
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Теги:
Новости Москвы , Правительство Москвы , ИТАР-ТАСС
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