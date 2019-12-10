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Аэропорт Внуково отложил внедрение электронных посадочных 

ТАСС + ещё 15 33 минуты назад
Во Внуково отложили внедрение современной технологии
Фото: РИА Новости
Аэропорт Внуково временно откажется от использования электронных посадочных из-за того, что существующая нормативно-правовая база не позволяет полностью отменить ручной контроль документов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта.
"Аэропортом Внуково и компанией Zamar завершен пилотный проект тестирования автоматизированной системы обслуживания пассажиров с электронными посадочными талонами. В ходе пилотного проекта дано положительное заключение и подтверждена эффективность использования системы на всех этапах, — сказали в пресс-службе. — Однако действующая нормативная правовая база не позволяет полностью отменить ручной контроль документов, удостоверяющих личность, и полностью перейти на автоматизированную технологию с установкой автоматизированных турникетов".
В связи с этим, аэропортом Внуково откладывается реализация проекта внедрения системы до изменения нормативных документов и правил, отметили в аэропорту.
"Пассажиры могут распечатать бумажную копию электронного посадочного талона самостоятельно с экрана мобильного устройства на специальных принтерах", — уточнили во Внуково.
Накануне лоукостер "Победа" (Внуково — базовый аэропорт авиакомпании) сообщил, что Внуково с 10 декабря перестанет принимать посадочные талоны в электронном виде.
Внуково начал принимать электронные посадочные на внутренних рейсах с 1 июня этого года.
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Теги:
Новости Москвы , Общество , Международный аэропорт Внуково
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