Музей-панораму «Бородинская битва» открыли в Москве

Музей-панораму «Бородинская битва» открыли после реставрации в Москве

Музей-панорама "Бородинская битва" вновь открыл двери для посетителей, где реставрационные работы проходили на протяжении двух лет. Об этом журналистам сообщил руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

"Музей-панорама "Бородинская битва" один из любимых и посещаемых музеев столицы. И теперь он вновь открыт для жителей и гостей города. Здесь проведена большая работа, в том числе уделено внимание совершенствованию музейного оборудования: установлены новые световые конструкции, инженерные системы", — пояснил Кибовский.

Он добавил, что специалисты также восстановили фасад здания и вернули ему исторический облик.

"Безусловно ожидается большое количество гостей — школьников, которые могут посещать музеи Москвы бесплатно. Также музей открыт для маломобильных групп граждан, для этого установлено все необходимое", — пояснил Кибовский.

Также для посетителей подготовлен новый мультимедийный гид на платформе дополненной реальности Artefact.

Как сообщил ТАСС директор музея-панорамы "Бородинская битва" Владимир Преснов, в ближайшее время начнется открытая реставрация главного объекта музея — полотна самой панорамы.

"Мы не будем закрывать для этого процесса музей. Важно понимать, что работа будет делиться на несколько этапов. Сначала мы отреставрируем маленький фрагмент панорамы, который уцелел после пожара 1967 года, и окончательно утвердим методику восстановления. Затем проведем инженерную подготовку, в ходе которой создадим все условия для реставраторов, а в 2021 году начнется ремонт аварийного фрагмента", — пояснил Преснов.

Предполагается, что полностью реставрация будет завершена в конце 2022 года.