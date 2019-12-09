Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
«Нормандский саммит» завершился
«Нормандский саммит» завершился
В мире
Эрдоган Макрону: мне у тебя надо спрашивать, что покупать?
Эрдоган Макрону: мне у тебя надо спрашивать, что покупать?
В мире
Зеленский написал шпаргалку для переговоров с Путиным
Зеленский написал шпаргалку для переговоров с Путиным
В мире
В Турции назвали плюсы признания Крыма российским
В Турции назвали плюсы признания Крыма российским
В мире

Музей-панораму «Бородинская битва» открыли после реставрации в Москве 

ТАСС + ещё 4 4 часа назад
Музей-панораму «Бородинская битва» открыли в Москве
Фото: РИА Новости
Музей-панорама "Бородинская битва" вновь открыл двери для посетителей, где реставрационные работы проходили на протяжении двух лет. Об этом журналистам сообщил руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский.
"Музей-панорама "Бородинская битва" один из любимых и посещаемых музеев столицы. И теперь он вновь открыт для жителей и гостей города. Здесь проведена большая работа, в том числе уделено внимание совершенствованию музейного оборудования: установлены новые световые конструкции, инженерные системы", — пояснил Кибовский.
Он добавил, что специалисты также восстановили фасад здания и вернули ему исторический облик.
"Безусловно ожидается большое количество гостей — школьников, которые могут посещать музеи Москвы бесплатно. Также музей открыт для маломобильных групп граждан, для этого установлено все необходимое", — пояснил Кибовский.
Также для посетителей подготовлен новый мультимедийный гид на платформе дополненной реальности Artefact.
Как сообщил ТАСС директор музея-панорамы "Бородинская битва" Владимир Преснов, в ближайшее время начнется открытая реставрация главного объекта музея — полотна самой панорамы.
"Мы не будем закрывать для этого процесса музей. Важно понимать, что работа будет делиться на несколько этапов. Сначала мы отреставрируем маленький фрагмент панорамы, который уцелел после пожара 1967 года, и окончательно утвердим методику восстановления. Затем проведем инженерную подготовку, в ходе которой создадим все условия для реставраторов, а в 2021 году начнется ремонт аварийного фрагмента", — пояснил Преснов.
Предполагается, что полностью реставрация будет завершена в конце 2022 года.
Видео дня. Грудь под цензурой: голых женщин заклеили скотчем
ТАСС: последние новости
Около 2 тыс. рабочих мест создадут в московском метро к запуску Бирюлевской линии Около 2 тыс. рабочих мест создадут в московском метро к запуску Бирюлевской линии В ЦОДД предупредили москвичей об ухудшении дорожной обстановки в декабре В ЦОДД предупредили москвичей об ухудшении дорожной обстановки в декабре На МЦД завершился период бесплатного проезда На МЦД завершился период бесплатного проезда
Комментарии 
Теги:
Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Нормандский саммит» завершился
«Нормандский саммит» завершился 121
Эрдоган Макрону: мне у тебя надо спрашивать, что покупать?
Эрдоган Макрону: мне у тебя надо спрашивать, что покупать? 16
Зеленский написал шпаргалку для переговоров с Путиным
Зеленский написал шпаргалку для переговоров с Путиным 2
В Турции назвали плюсы признания Крыма российским
В Турции назвали плюсы признания Крыма российским 78
Израиль уничтожил комплексы России в Сирии
Израиль уничтожил комплексы России в Сирии 1806
Видео
Парижский саммит начался с конфуза
01:00
Парижский саммит начался с конфуза
В мире
Опубликовано видео извержения вулкана в Новой Зеландии
00:34
Опубликовано видео извержения вулкана в Новой Зеландии
В мире
«Выдавливали три мужика»
03:40
«Выдавливали три мужика»
Происшествия Статьи
На саммите в Париже для Меркель сделали исключение
00:22
На саммите в Париже для Меркель сделали исключение
В мире
Эрдоган Макрону: мне у тебя надо спрашивать, что покупать?
00:31
Эрдоган Макрону: мне у тебя надо спрашивать, что покупать?
В мире Войска
В Турции назвали плюсы признания Крыма российским
01:19
В Турции назвали плюсы признания Крыма российским
В мире Политика
Началась встреча лидеров «нормандской четверки»
00:06
Началась встреча лидеров «нормандской четверки»
В мире Другое
Опубликовано видео горящего авто с женщиной за рулем
00:45
Опубликовано видео горящего авто с женщиной за рулем
Происшествия
Зеленский передумал насчет встречи с Путиным
01:19
Зеленский передумал насчет встречи с Путиным
В мире Политика
Зеленский показал Макрону жест из двух пальцев
02:58
Зеленский показал Макрону жест из двух пальцев
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение