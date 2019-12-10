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ЦОДД обратился с предупреждением к москвичам 

Рамблер + ещё 24 2 часа назад
Москвичей предупредили о предновогодних пробках
Фото: РИА Новости
Вечером ожидается осложнение движения в центре Москвы, а также на кольцевых и вылетных магистралях в сторону области из-за дождя, гололедицы и начавшихся предновогодних заторов. Об этом на своей странице Twitter сообщил Центр организации дорожного движения.
«Сегодня с утра машин, приезжающих из-за МКАД, в том числе с иногородними номерами, больше обычного. Предновогодние заторы всё ближе… Сегодня дождь и гололёдица, т.ч. в течение дня и вечером ждём осложнения движения в центре, на кольцевых и вылетных магистралях в сторону области», — говорится в сообщении.
ЦОДД рекомендовал жителям и гостям столицы воспользоваться метро, Московским центральным кольцом или использовать Московские центральные диаметры, а лучше отложить поездку.
«Рамблер» писал, что ранее была озвучена стоимость проезда от Москвы до Петербурга по новому платному участку трассы М-11. По словам министра транспорта РФ Евгения Дитриха, поездка в один конец обойдётся автолюбителю в 1350 рублей. При этом глава федерального транспортного ведомства пообещал, что на въезде на новую магистраль и съезде с неё не будет пробок.
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Новости Москвы
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