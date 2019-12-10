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Рождественские елки в Москве защитят от вандалов 

Мослента + ещё 5 1 час назад
Рождественские елки в Москве защитят от вандалов
Фото: РИА Новости
Дизайнерские елки, которые установят в рамках новогоднего фестиваля в центре Москвы, будут защищены от вандалов. Об этом рассказал дизайнер, участник фестиваля «Путешествие в Рождество» Артем Кривда, передает агентство «Москва».
По словам дизайнера, его коллеги работают над оформлением 30 деревьев на тему «Елка детства». Кривда подчеркнул, что некоторые москвичи и гости столицы пытаются снять украшения с уникальных елок, и необходимо учитывать, чтобы в этом случае ель не пострадала.
«Поэтому все делается из антивандальных вещей», — пояснил он.
2 декабря сообщалось, что жители Москвы и Подмосковья смогут самостоятельно срубить елку к Новому году. Соответствующая акция будет запущена 20 декабря. Законно срубить ель горожане смогут в двух питомниках — на северо-западе Подмосковья (Дмитров) и на юго-востоке (Виноградово). Эта услуга обойдется не дешевле 500-1000 рублей за дерево.
Фестиваль «Путешествие в Рождество» пройдет на 81 площадке в центре столицы, жилых районах и парках с 13 декабря 2018-го по 12 января 2020 года.
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Теги:
Новости Москвы , Артем Кривда , АГН "Москва"
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