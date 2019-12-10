Рождественские елки в Москве защитят от вандалов

Дизайнерские елки, которые установят в рамках новогоднего фестиваля в центре Москвы , будут защищены от вандалов. Об этом рассказал дизайнер, участник фестиваля «Путешествие в Рождество» Артем Кривда , передает агентство «Москва».

По словам дизайнера, его коллеги работают над оформлением 30 деревьев на тему «Елка детства». Кривда подчеркнул, что некоторые москвичи и гости столицы пытаются снять украшения с уникальных елок, и необходимо учитывать, чтобы в этом случае ель не пострадала.

«Поэтому все делается из антивандальных вещей», — пояснил он.

2 декабря сообщалось, что жители Москвы и Подмосковья смогут самостоятельно срубить елку к Новому году. Соответствующая акция будет запущена 20 декабря. Законно срубить ель горожане смогут в двух питомниках — на северо-западе Подмосковья (Дмитров) и на юго-востоке (Виноградово). Эта услуга обойдется не дешевле 500-1000 рублей за дерево.

Фестиваль «Путешествие в Рождество» пройдет на 81 площадке в центре столицы, жилых районах и парках с 13 декабря 2018-го по 12 января 2020 года.