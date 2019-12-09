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Почти 8 млн поездок совершили пассажиры на МЦД со дня запуска диаметров 

Агентство «Москва» + ещё 24 6 часов назад
Почти 8 млн поездок совершили пассажиры на МЦД
Фото: РИА Новости
Почти 8 млн поездок совершили пассажиры на Московских центральных диаметров — МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский» со дня запуска, сообщили в пресс-службе АО «Центральная ППК».
«За время работы МЦД пассажиры совершили почти 8 млн поездок на новом наземном метро. За время работы Московских центральных диаметров на МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» было совершено почти 3,8 млн поездок, на МЦД-2 «Курско-Рижский» — 4,2 млн поездок», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что 9 декабря завершился период бесплатного проезда на МЦД. Накануне в воскресенье на станциях МЦД начали поэтапно закрывать створки турникетов, при этом до понедельника проезд оставался бесплатным.
С понедельника оплатить проезд можно картой «Тройка», а также пользоваться всеми льготами по социальным картам. Пассажирам МЦД доступна бесплатная пересадка на метро и МЦК в течение 90 минут. Для этого необходимо валидировать карты на вход и выход со станций МЦД.
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