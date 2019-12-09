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Станцию «Воронцовская» откроют в 2021 году 

Департамент строительства города Москвы + ещё 6 3 часа назад
Названа дата открытия станции «Воронцовская»
Фото: mos.ru
Станция «Воронцовская» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро откроется в 2021 году, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев.
«Она будет связана пересадкой со станцией «Калужская» Калужско-Рижской линии. Благодаря этому жители близлежащих районов смогут без пересадок добираться до соседних районов — Зюзина и Проспекта Вернадского», — сказал он.
«Воронцовская» — станция мелкого заложения, она будет расположена под Хлебобулочным проездом, в месте его пересечения с Профсоюзной улицей и Старокалужским шоссе. Сейчас ведутся подготовительные работы.
Через вестибюль № 1 можно будет выйти на Профсоюзную улицу или перейти на станцию «Калужская» Калужско-Рижской линии метрополитена, через вестибюль № 2 — к Хлебобулочному проезду и Старокалужскому шоссе.
«Воронцовская» входит в южный участок БКЛ. Его протяженность составит семь километров, здесь будет три станции: «Улица Новаторов», «Воронцовская» и «Зюзино». Строительство участка планируется завершить в 2021 году.
Завершено строительство тоннелей между станциями «Воронцовская» и «Улица Новаторов»Как идет строительство станции метро «Зюзино» и южного участка БКЛ Строительство Большой кольцевой линии — крупнейший в мире проект в области метростроения. Длина БКЛ составит 70 километров. На ней расположатся 31 станция (включая существующий участок «Каховская» — «Каширская») и два электродепо. Это будет самая протяженная кольцевая линия метро в мире, которая обгонит действующего чемпиона — вторую кольцевую линию пекинского метро (57 километров).
Строительство БКЛ разделено на участки. Открытие южного улучшит транспортную ситуацию в районах Проспект Вернадского, Обручевский, Коньково, Черемушки и Зюзино, где проживают около 550 тысяч человек. Также снизится нагрузка на центральные и южные участки Сокольнической, Калужско-Рижской и Серпуховско-Тимирязевской линий подземки.
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Теги:
Новости Москвы , Андрей Бочкарев
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