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Москвичам повезло увидеть красивейший закат 

Вести Подмосковья 2 часа назад
Москвичам повезло увидеть красивейший закат
Фото: Открытые источники
Сегодня вечером в Москве был удивительный закат, что заметно по социальным сетям жителей и гостей столицы. Красивейшие виды были зафиксированы с разных ракурсов во всех уголках города.
Облака немного рассеялись, открыв роскошное зрелище — розоватое небо. Самые эффектные снимки получились у тех, кто застал закат в центре Москвы, на Красной площади.
Синоптики утверждают, что облачная погода сохранится в течение ближайшей недели. Более того, москвичей ждут ледяные дожди из-за оттепели. Если бы температура опустилась ниже нуля, то были бы первоклассные снегопады, а так лучше не забывать дома зонтик.
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