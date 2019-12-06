Москвичам повезло увидеть красивейший закат

Сегодня вечером в Москве был удивительный закат, что заметно по социальным сетям жителей и гостей столицы. Красивейшие виды были зафиксированы с разных ракурсов во всех уголках города.

Облака немного рассеялись, открыв роскошное зрелище — розоватое небо. Самые эффектные снимки получились у тех, кто застал закат в центре Москвы, на Красной площади.

Синоптики утверждают, что облачная погода сохранится в течение ближайшей недели. Более того, москвичей ждут ледяные дожди из-за оттепели. Если бы температура опустилась ниже нуля, то были бы первоклассные снегопады, а так лучше не забывать дома зонтик.