Выставку «Память поколений» продлили до 9 декабря

Организаторы экспозиции "Память поколений", которая проходит в ЦВЗ "Манеж" с 4 ноября, приняли решение о продлении работы выставки из-за большого количества поступающих от посетителей запросов и положительных отзывов.

Экспозиция стала центральным событием культурной жизни столицы и уже сейчас вызвала интерес более чем 200 тысяч человек. Многие посетители приняли участие в групповых и индивидуальных экскурсиях, воспользовались бесплатным аудиогидом, прослушали лекции в рамках образовательной программы форума.

Выставка стала платформой для активной работы волонтерских организаций. В их числе — "Православные добровольцы" и "Волонтеры Победы". Специально для работы на экспозиции проектом "Россия — Моя история" был создан новый корпус добровольцев "Наследники", взявших на себя нагрузку в пиковые дни посещаемости. На выставке волонтеры работали по таким направлениям, как медиа, обеспечение мероприятий, логистика, встреча и сопровождение гостей. "Наследники" стали первым в своем роде волонтерским объединением, созданным с целью развития профессионального добровольчества.

"Продление экспозиции даст возможность тем, кто не сможет посетить выставку в выходные 7 и 8 декабря, успеть бесплатно познакомиться с шедеврами живописи ХХ века, прежде чем седьмая флагманская экспозиция цикла "Россия — Моя история" поедет в арт-тур по стране", — отметил организатор выставки Иван Есин. Экспозиция вызвала большой интерес у более чем 20 регионов РФ. В адрес организаторов были направлены приглашения к проведению выставки на ведущих площадках со всей страны.

Выставка "Память поколений" открылась в "Манеже" 4 ноября. В 15 залах показаны 150 работ советских и российских художников и скульпторов с 1940-х по 2000-е годы, отражающих все этапы войны и ее осмысления.