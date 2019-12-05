Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В деле о самоубийстве следователя из Сочи новый поворот
В деле о самоубийстве следователя из Сочи новый поворот
Происшествия
Меркель не встала во время исполнения гимна Казахстана
Меркель не встала во время исполнения гимна Казахстана
Европа
Пока вы не уснули: Болгария ответила на ультиматум Путина
Пока вы не уснули: Болгария ответила на ультиматум Путина
В мире
Лоза раскрыл взаимосвязь "понтов" и гонораров звезд
Лоза раскрыл взаимосвязь "понтов" и гонораров звезд
Шоу-бизнес

Выставку «Память поколений» продлили до 9 декабря 

Москва24 1 час назад
Выставку «Память поколений» продлили до 9 декабря
Фото: предоставлено пресс-службой выставки "Память поколений"
Организаторы экспозиции "Память поколений", которая проходит в ЦВЗ "Манеж" с 4 ноября, приняли решение о продлении работы выставки из-за большого количества поступающих от посетителей запросов и положительных отзывов.
Экспозиция стала центральным событием культурной жизни столицы и уже сейчас вызвала интерес более чем 200 тысяч человек. Многие посетители приняли участие в групповых и индивидуальных экскурсиях, воспользовались бесплатным аудиогидом, прослушали лекции в рамках образовательной программы форума.
Выставка стала платформой для активной работы волонтерских организаций. В их числе — "Православные добровольцы" и "Волонтеры Победы". Специально для работы на экспозиции проектом "Россия — Моя история" был создан новый корпус добровольцев "Наследники", взявших на себя нагрузку в пиковые дни посещаемости. На выставке волонтеры работали по таким направлениям, как медиа, обеспечение мероприятий, логистика, встреча и сопровождение гостей. "Наследники" стали первым в своем роде волонтерским объединением, созданным с целью развития профессионального добровольчества.
"Продление экспозиции даст возможность тем, кто не сможет посетить выставку в выходные 7 и 8 декабря, успеть бесплатно познакомиться с шедеврами живописи ХХ века, прежде чем седьмая флагманская экспозиция цикла "Россия — Моя история" поедет в арт-тур по стране", — отметил организатор выставки Иван Есин. Экспозиция вызвала большой интерес у более чем 20 регионов РФ. В адрес организаторов были направлены приглашения к проведению выставки на ведущих площадках со всей страны.
Выставка "Память поколений" открылась в "Манеже" 4 ноября. В 15 залах показаны 150 работ советских и российских художников и скульпторов с 1940-х по 2000-е годы, отражающих все этапы войны и ее осмысления.
Организаторами выставки выступили Патриарший совет по культуре, правительство Москвы, министерство культуры России, исторический парк "Россия — Моя история" и Российское военно-историческое общество.
Видео дня. Как женщины цинично зарабатывают на своих детях
Москва24: последние новости
На станции БКЛ "Марьина Роща" установят самый длинный эскалатор На станции БКЛ "Марьина Роща" установят самый длинный эскалатор Ремонт у станции "Чкаловская" смутил пассажиров метро Ремонт у станции "Чкаловская" смутил пассажиров метро Дом на 258 квартир возведут в Тимирязевском районе Москвы Дом на 258 квартир возведут в Тимирязевском районе Москвы
Комментарии 
Теги:
Новости Москвы , Иван Есин , Минкультуры , Правительство Москвы , Российское военно-историческое общество
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель не встала во время исполнения гимна Казахстана
Меркель не встала во время исполнения гимна Казахстана
Пока вы не уснули: Болгария ответила на ультиматум Путина
Пока вы не уснули: Болгария ответила на ультиматум Путина 9
Лоза раскрыл взаимосвязь «понтов» и гонораров звезд
Лоза раскрыл взаимосвязь «понтов» и гонораров звезд 4
Дело МН17: Россия ответила на обвинения
Дело МН17: Россия ответила на обвинения 251
Сибирские морозы пообещали в новогоднюю ночь
Сибирские морозы пообещали в новогоднюю ночь 24
Видео
Опубликовано видео взрыва на НПС в Татарстане
00:14
Опубликовано видео взрыва на НПС в Татарстане
Происшествия
В Москве арестованы террористы
00:29
В Москве арестованы террористы
Происшествия Криминал
Трамп обратился с просьбой к Зеленскому
01:02
Трамп обратился с просьбой к Зеленскому
В мире
Раскрыты новые подробности убийства Михаила Круга
01:24
Раскрыты новые подробности убийства Михаила Круга
Происшествия
Ургант вмешался в скандал Певцова с Познером
02:18
Ургант вмешался в скандал Певцова с Познером
Шоу-бизнес
«Смертельный исход»: сыну Сафронова вынесли вердикт
01:23
«Смертельный исход»: сыну Сафронова вынесли вердикт
Общество
Солнечная система в реальном масштабе на песке
06:57
Солнечная система в реальном масштабе на песке
Наука и техника
Президент Сербии заговорил с Путиным по-русски
00:50
Президент Сербии заговорил с Путиным по-русски
В мире Европа
Пока вы не уснули: Болгария ответила на ультиматум Путина
04:30
Пока вы не уснули: Болгария ответила на ультиматум Путина
В мире
Пельшу провели операцию на сердце
00:25
Пельшу провели операцию на сердце
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение