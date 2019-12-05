В Москве появится рекордно длинный эскалатор

Руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев заявил, что на станции "Марьина Роща" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро появится самый длинный эскалатор в столице. Об этом сообщается на сайте столичного стройкомплекса.

Уточняется, что его длина составит более 130 метров.

Как рассказал Бочкарев, на данный момент готова натяжная камера, которую начали сооружать еще в мае. Так называют часть конструкций станций, которая соединяет пассажирский зал или промежуточный вестибюль с эскалаторами.

Он также подчеркнул, что в связи с трудными геологическими условиями, все работы осуществлялись вручную.

Кроме того, руководитель добавил, что на внешней части станции завершаются работы по строительству вестибюля — уже почти закончен первый этаж. Он будет выполнен в форме параллелограмма.

Впереди — заливка фундаментов под эскалаторы и их двигатели.