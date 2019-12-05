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В Москве появится рекордно длинный эскалатор 

Газета.Ru + ещё 8 2 часа назад
В Москве появится рекордно длинный эскалатор
Фото: РИА Новости
Руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев заявил, что на станции "Марьина Роща" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро появится самый длинный эскалатор в столице. Об этом сообщается на сайте столичного стройкомплекса.
Уточняется, что его длина составит более 130 метров.
Как рассказал Бочкарев, на данный момент готова натяжная камера, которую начали сооружать еще в мае. Так называют часть конструкций станций, которая соединяет пассажирский зал или промежуточный вестибюль с эскалаторами.
Он также подчеркнул, что в связи с трудными геологическими условиями, все работы осуществлялись вручную.
Кроме того, руководитель добавил, что на внешней части станции завершаются работы по строительству вестибюля — уже почти закончен первый этаж. Он будет выполнен в форме параллелограмма.
Впереди — заливка фундаментов под эскалаторы и их двигатели.
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Теги:
Новости Москвы , Андрей Бочкарев
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