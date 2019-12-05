Москвичей озадачил ремонт у станции метро

Жители Москвы пожаловались на очередные ремонтные работы у выхода со станции метро «Чкаловская». Об этом в четверг, 5 декабря, сообщает «Москва 24».

Как рассказала телеканалу одна из пассажирок, проход, который располагается справа от выхода, закрывают на ремонт уже не первый раз, хотя он очень востребован у горожан. «Поворачиваем туда по привычке, здесь раньше было открытое помещение, а теперь оно закрыто забором, раньше все сюда ходили. Такое случается уже второй раз», — пояснила она.

Другой собеседник «Москвы 24» отметил, что перекрытым проходом обычно пользовались те, кто спешит на работу. «Налево поворачивают пассажиры, которые идут в "Атриум" (торговый центр, располагающийся рядом с "Чкаловской" — прим. МОСЛЕНТЫ), а направо — по рабочим делам», — заявил он.

По данным телеканала, убрать забор должны уже в ближайшее время.