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Москвичей озадачил ремонт у станции метро 

Мослента + ещё 2 1 час назад
Москвичей озадачил ремонт у станции метро
Фото: Москва 24
Жители Москвы пожаловались на очередные ремонтные работы у выхода со станции метро «Чкаловская». Об этом в четверг, 5 декабря, сообщает «Москва 24».
Как рассказала телеканалу одна из пассажирок, проход, который располагается справа от выхода, закрывают на ремонт уже не первый раз, хотя он очень востребован у горожан. «Поворачиваем туда по привычке, здесь раньше было открытое помещение, а теперь оно закрыто забором, раньше все сюда ходили. Такое случается уже второй раз», — пояснила она.
Другой собеседник «Москвы 24» отметил, что перекрытым проходом обычно пользовались те, кто спешит на работу. «Налево поворачивают пассажиры, которые идут в "Атриум" (торговый центр, располагающийся рядом с "Чкаловской" — прим. МОСЛЕНТЫ), а направо — по рабочим делам», — заявил он.
По данным телеканала, убрать забор должны уже в ближайшее время.
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Теги:
Новости Москвы , Мослента
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