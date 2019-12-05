Аэропорту Домодедово присвоили имя Ломоносова

Московскому аэропорту Домодедово официально присвоили имя Михаила Ломоносова

Борисов в ходе мероприятия анонсировал серию выставок и лекций, которые теперь будут проходить в специальной зоне аэропорта — "Территории открытий".

Как ранее сообщал Росреестр, присвоение аэропортам имен известных личностей не приведет к изменению официальных названий.

Имена известных исторических личностей также получили воздушные гавани Анадыря, Анапы, Архангельска, Астрахани, Белгорода, Благовещенска, Владивостока, Екатеринбурга, Казани, Калининграда, Калуги, Краснодара, Красноярска, Магадана, Мурманска, Нижневартовска, Нижнекамска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Нового Уренгоя, Норильска, Омска, Пензы, Петропавловска-Камчатского, Пскова, Самары, Сочи, Ставрополя, Сургута, Сыктывкара, Томска, Тюмени, Уфы, Хабаровска, Чебоксар, Челябинска, Южно-Сахалинска и Якутска.