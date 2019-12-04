В столице реорганизуют систему онкопомощи

А. Ракова: Новая система онкопомощи с едиными стандартами будет создана на базе шести клиник в Москве

Москве на базе шести многопрофильных стационаров будет сформирована новая система онкологической помощи пациентам с единым стандартом оборудования и лечения. Об этом в рамках форума «Медицина и качество» сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова «Мы реформируем систему нашей онкологической службы и ключевым звеном здесь становится концентрация городской системы здравоохранения на базе шести крупнейших онкоклиник по территориальному принципу. Это позволит максимально сконцентрировать ресурсы, ввести единый стандарт обеспечения оборудованием и создать комфортные условия для пациентов. За каждым таким многопрофильным стационаром закрепляется территория обслуживания. Если пациент захочет лечиться в другой клинике, такая возможность в рамках территориальной программы ОМС будет ему предоставлена. Но первоначальная маршрутизация в рамках соблюдения жестких сроков обеспечивается именно при территориальной системе», — сказала А. Ракова. По ее словам, на базе стационаров будут созданы современные патоморфологические лаборатории с современным оборудованием. «Должен быть везде также единый стандарт организации патоморфологической службы и система контроля качества в этой службе, чем мы на сегодняшний день и занимаемся», — подчеркнула А. Ракова. Она также отметила, что при новой системе будет организована преемственность лечения. «В состав этих клиник в качестве структурных подразделений включаются и центры амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) которые сейчас представлены в Москве в виде онкодиспансеров и онкологических подразделений больниц. Это позволяет обеспечить преемственность лечения. Поликлиники также начинают работать с конкретной онкологической больницей, за которой закреплена их территория, вместе со стационаром они начинают отвечать за конкретного пациента. Мы установили обязательный минимум исследований, который при наличии симптомов, которые свидетельствуют о наличии онкологических заболеваний, должны быть проведены, сформировали диагностические пакеты по всем локализациям. Врач поликлиники со следующего года будет связан с онкологом в ЦАОПе и автоматически при необходимости консультации с онкологом, записывает человека на прием в ЦАОП», — добавила А. Ракова.

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