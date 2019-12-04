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В «Лосином острове» рассказали о правилах подкормки белок 

Москва24 2 часа назад
В «Лосином острове» рассказали о правилах подкормки белок
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В национальном парке "Лосиный остров" рассказали, чем лучше подкармливать птиц и зверей в зимний период, сообщает Агентство "Москва".
Самым универсальным кормом считаются семечки подсолнуха, которые по балансу белков и жиров подходят для питания практически всех зимующих в парке птиц — синиц, снегирей, дятлов, поползней, пищух и других.
Отдельно для синиц можно вывешивать кусочки сырого несоленого сала. Белкам придутся по вкусу сырые арахис или фундук. А вот кормление хлебом не допускается.
Ранее москвичам рассказали, что зайцев, обитающих в парках, можно подкармливать сеном. Для лосей также оставляют сено и соль. Начинать подкормку важно только после того, как установятся низкая температура воздуха и постоянный снежный покров.
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Теги:
Новости Москвы , АГН "Москва"
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