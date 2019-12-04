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Работы по сносу киноцентра «Соловей» в Москве приостановили 

Вечерняя Москва + ещё 18 2 часа назад
Работы по сносу киноцентра «Соловей» приостановили
Фото: Агентство Городских Новостей «Москва»
Работы по сносу киноцентра «Соловей» на улице Красная Пресня приостановили. Об этом сообщил корреспондент РИА Недвижимость.
По его словам, за то время, что проводились работы по сносу здания, рабочие успели демонтировать цветную отделку фасада и окна.
Киноцентр «Соловей» начали сносить 4 декабря. 1 декабря в здании киноцентра состоялся последний показ, на котором зрители увидели фильм Чарли Чаплина.
Новость о возможном сносе старейшего кинотеатра вызвала общественный резонанс. В Москве прошел согласованный мэрией города митинг против сноса объекта.
Модернизация здания была запланирована в первую очередь из-за того, что оно технически устарело. На месте старого центра появится новый, на третьем этаже которого будут работать пять современных кинозалов.
Построить на месте «Соловья» жилой комплекс, по словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, планировалась очень давно. Собственнику кинотеатра пришлось пересматривать проект, чтобы сохранить возможность показа в нем фильмов.
Как отметил создатель киноцентра «Соловей» Юрий Соловей, ностальгия не должна быть главным поводом сохранения старого здания. Новый центр, отметил Соловей, будет соответствовать всем требованиям безопасности, а это главный критерий для жилых или социальных объектов.
Киноцентр «Соловей» считался одним из самых больших кинотеатров в Восточной Европе. Он был построен в 1989 году. Внутри здания располагалось 24 кинозала.
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Теги:
Новости Москвы , Другое , Юрий Соловей , Чарли Чаплин
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