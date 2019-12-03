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В московском метро подорожает проезд 

Lenta.ru + ещё 2 4 часа назад
В московском метро подорожает проезд
Фото: РИА Новости
Стоимость одной поездки в метро Москвы подорожает на два рубля с 1 февраля 2020 года. Об этом сообщает РИА Новости.
Стоимость одной поездки по карте «Тройка» в метро, а также по Московскому центральному кольцу (МЦК) и Московским центральным диаметрам (МЦД) в зоне «Центральная» составит 40 рублей вместо нынешних 38.
Подчеркивается, что с учетом инфляции в реальном выражении стоимость проезда в общественном транспорте Москвы понизилась почти на 30 процентов с 2010 года.
21 ноября в Москве запустили МЦД. Новое наземное метро объединило формат пригородных электричек и столичного метро. МЦД-1 проходит через города Одинцово, Долгопрудный и Лобня. 2-я линия соединяет Нахабино и Подольск. Сообщалось, что с запуском МЦД-1 и МЦД-2 количество поездов увеличится в три раза.
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