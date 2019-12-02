Карантин по бешенству объявлен в Солнцево

В Солнцеве установили карантин по бешенству

Защитить питомцев от бешенства позволяют прививки.

Карантин по бешенству установили до 30 января 2020 года в Солнцеве на западе столицы, сообщает официальный сайт Мэра Москвы

На территории поселения зарегистрировали случай заболевания бешенством дикого животного.

Владельцам кошек и собак запрещено участвовать выставках, вывозить животных за пределы поселения, торговать домашними питомцами.

Защитить питомцев от бешенства позволяют прививки. Их можно сделать бесплатно в городских пунктах вакцинации или вызвать ветеринара на дом. Записаться можно на портале на mos.ru.

Получить неотложную помощь и консультацию можно круглосуточно по телефону: +7 (495) 612-04-25.