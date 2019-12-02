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В Солнцеве установили карантин по бешенству 

Моя Москва.онлайн + ещё 4 2 часа назад
Карантин по бешенству объявлен в Солнцево
Фото: Моя Москва.онлайн
Защитить питомцев от бешенства позволяют прививки.
Карантин по бешенству установили до 30 января 2020 года в Солнцеве на западе столицы, сообщает официальный сайт Мэра Москвы.
На территории поселения зарегистрировали случай заболевания бешенством дикого животного.
Владельцам кошек и собак запрещено участвовать выставках, вывозить животных за пределы поселения, торговать домашними питомцами.
Защитить питомцев от бешенства позволяют прививки. Их можно сделать бесплатно в городских пунктах вакцинации или вызвать ветеринара на дом. Записаться можно на портале на mos.ru.
Получить неотложную помощь и консультацию можно круглосуточно по телефону: +7 (495) 612-04-25.
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Теги:
Новости Москвы , Mos.ru
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